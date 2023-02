A mérkőzés előtt köszöntötte és adta át Farkas Johannának, a DKKA kiválóságának Bulath Anita szakmai igazgató, valamint Vertig Csaba operatív igazgató az Év Utánpótlás Játékosa díjat.

Hibákkal indult az összecsapás minkét fél részéről, majd két perc elteltével Szalai Babett törte meg a gólcsendet. A fehérváriak később Katarina Stosics hétméteresből elért találatával egyenlítettek. Összeszedettebbnek tűnt a Kohász ezekben a percekben, bár az Alba védekezésben koncentráltabb volt. Mindenesetre az iram nem mondhatni, hogy erős lett volna, szép lassan csordogált a meccs, és a 9. percben Varga Emőke révén először jutott előnyhöz a Fehérvár, 2-3. Kettő azonban csak később lett a különbség, mert Stosics bűn rosszul dobott egy büntetőt, de aztán Takó Viktória javított. Leginkább a két kapus emelkedett ki saját csapatából, amúgy igazán nem kényeztették el a gárdák játékukkal a szurkolókat. Aztán a 15. percben Boldizsár Bianka lőtt emberhátrányból, utolsó passzból egy bődületesen nagy gólt, ám nem tudott az AFKC jobban meglépni, mivel pillanatokkal később Horváth Petra talált be, 4-5. A következő négy percben érintetlenek maradt hálók, Szemes Szonja szélről lőtt felsősarkos gólja oldotta mindezt fel, bár nem tartott sokáig a háromgólos fehérvári vezetés, mert Poczetnyik Luca nem sokat teketóriázott, és szépített. A félidő hajrájához közeledve továbbra is inkább a küzdelem, mint a látványos játék dominált, és a szünetre állandósult a két-háromgólos Alba előny. Igaz a 27. percben Mana Ohjama négyre, aztán hétméteresből ötre módosította ezt – először a mérkőzésen, 7-12. A folytatásban Farkas Johanna kozmetikázott az álláson, kikergetve a pókokat a jobb felsőből. Őt követte Nick Viktória, így a Kohász aránylag lőtávolon belülre került a pihenő előtt.

A szünet után emberelőnyben kezdett a DKKA, ám Fodor Neszta nem tudta csökkenteni a differenciát, Kubina Molli hárított. Más kérdés, hogy a túloldalról Arany Rebekának nem okozott gondot ziccerének kihasználása, és Nick is növelte góljai számát, 12-13. Kissé az öltözőben ragadt az AFKC, több mint négy perc után vette be először a fordulást követően Utasi Linda Gabrijela Bartulovic kapuját. Innentől megint elkezdődött a húzd meg-ereszd meg, ami abban nyilvánult meg, hogy hol kettő, hol három góllal vezetett az Alba. Stosics a 41. percben négyre növelte ezt, igaz kellett hozzá Kubina is, aki a korábbi mérkőzésekhez hasonlóan újfent jó átlagot hozott. Jócskán bakizott azért mindkét csapat, de talán az AFKC kevesebbet, és ez jelentette a különbséget. Türelmesen játszottak a fekete mezesek, emellett jól működött az Ohjama-Varga Emőke „társaskapcsolat”, a japán irányító rendre jó bejátszásokkal kínálta meg a beállót. Minden követ megmozgatott a hazai csapat, négy perccel a vége előtt feljött egyre Poczetnyik és Kazai Anita góljaival, de a fehérvári védekezés sikeresnek bizonyult, és meg is nyerték a találkozót.