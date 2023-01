Két, nem túl jó formában levő együttes találkozott a Gáz utcában, a hazaiak két, utóbbi meccsüket meglepetésre elbukták előbb hazai pályán a Zalaegerszeg, egy hete pedig a Szeged ellen, idegenben. Itt volt tehát az idő a javításra, a tabellán a hónapokon át elfoglalt harmadik helyről a negyedikre csúsztak, a vendég vasiak sem kápráztatták el mostanság drukkereiket, a 8. pozícióban várták a derbit. Pongó betörés után dobása kiperdült a gyűrűről, a túloldalon a rendre magabiztos Ferencz kissé vaktában eleresztett hármasa sem sikerült jól, Philmore szerezte a meccs első pontjait. Pongó másodjára betalált, a vendégek nem tudták ponttal zárni akcióikat. Aztán Michell mintaszerű hármasa a gyűrűbe hullt, sok volt a pontatlanság mindkét oldalon, többször előfordult, hogy dobásig sem jutottak az együttesek, elhagyták a labdát útközben. A hazai tréner, Matthias Zollner cserélt, Takács Milán és Pongó leült, Somogyi és Vojvoda érkezett a parkettre. Mitchell ismét hintett egy hármast, átvette a vezetést a vendég, 4-6. Durázi is jól célzott kintről, Omenaka zsákolt, öt ponttal elléptek a nyugatiak, meg is jött a hangja a fél vendégszektort megtöltő vasi híveknek. Őrizték előnyüket, Durázi és Omenaka lendületben maradt, Chambers sarokból triplája is a hálóban landolt, Zollner időt kért, 8-18. A vendégeknél szóhoz jutott, a Fejér megyei drukkerek nagy kedvence, a kanadai hátvéd Justin Edwards, de pontokat nem ő, hanem Durázi szerzett. Semmi nem sikerült a fehérváriaknak, aztán Vojvoda büntetőivel és sikeres ziccerével közelítettek, tíz perc után 16-22 állt a táblán. Cakarun kétszer volt eredményes, az utolsóként szerződtetett hazai center, Diong is beköszönt kétszer, igaz, hibázott is, zsákolását elrontotta. Állandósult a hatpontos differencia, Diong duplája és Pongó triplája jól jött, időt kért a vendégek mestere, 23-24. Vojvoda elkapta a ritmust, szórta a pontokat, alig jött válasz, ismét időt kért az Egis szakvezetője, Kocsis Tamás, 31-27. Vezettek a hazaiak, de ellépni nem tudtak, Omenaka kosaaival a Körmendnél volt a szűk előny, DeCosey sem tétlenkedett, sok volt az elhibázott ziccer, félidőben egy ponttal vezettek a látogatók, 38-39.

Fotós: Simon Erika / ÖKK

Felváltva estek kosarak, DeCosey jóvoltából az Alba átvette a vezetést, az öröm nem tartott sokáig, Ferencz hirtelenjében két, mesteri triplát dobott, az elsőt messziről, a másodikat a sarokból, 43-47. A padról visszatért Vojvoda, Takács Milánt váltotta, Ferencz is hibázott, jól védekeztek a vendégek, nem tudott közelíteni a házigazda, aztán Vojvoda révén igen. Edwards lendületbe jött, jól dobott, valamint a saját térfelén nagy harcot vívott a rá bízott Vojvodával. Somogyi pontjaival araszolt előre az Alba, Zollner időt kért, 49-50. A hazai tréner gyakran cserélt, igyekezett rálelni a legjobb szerkezetre, Chambers és Ferencz trojkájával távolodott a határszéli brigád (51-58), Chambers büntetőit is bedobta. Pongó és Vojvoda hozta két pontra a koronázóvárosiakat, a vasiak időt kértek. Adams és Vojvoda ügyeskedett, fél óra után 58-59-re álltak a felek. A remeklő Vojvoda jóvoltából már a fehérváriaknál volt az előny, Pongó labdákat csent, majd gólpasszokat adott, Kocsis időt kért, a meccs vége előtt hét perccel, 65-59. A házigazdák eladott labdái nyomán közelítettek a körmendiek, sőt, egyenlítettek is, Zollner maga köré gyűjtötte a játékosait, a dudaszó előtt öt minutummal, 67-67. Szellősen védekeztek a hazaiak, a vendégek betörésekkel operáltak, sikerrel, hatalmas volt a küzdelem a lepattanóért, ezekből a csatából utolsó percre fordulva a körmendiek jöttek ki jobban, hét ponttal megléptek. Küzdött a Fehérvár, de a higgadtabb Egis nyert, a piros-feketék szurkolói hosszasan ünnepelték a kedvenceket, 73-82.

Arconic-Alba Fehérvár-Egis Körmend 73-82 (16-22, 22-17, 20-20, 15-23)

NB I-es bajnokság, 18. forduló, Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok, 1400 néző, vezette: Cziffra Csaba Zsolt, dr. Mészáros Balázs, Minár László Balázs (Bodrogváry Iván József)

Alba Fehérvár: Pongó Ma. 13/9, Takács Milán -, DeCosey 13/3, Ford 4, Philmore 4. Csere: Somogyi 5, Vojvoda 28/9, Diong 6. Vezetőedző: Matthias Zollner

Körmend: Chambers 13/9, Mitchell 13/6, Durázi 12, Ferencz 14/9, Omenaka 12. Csere: Kiss M. -, Cakarun 4, Adams 7, Edwards 7. Vezetőedző: Kocsis Tamás