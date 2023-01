Antonio Mance, a Puskás Akadémia FC korábbi csatára visszatér a magyar NB I-be.

A 27 éves, 189 centis horvát támadó az NK Osijek (Eszék) együttesét erősítette legutóbb, most azonban a Debreceni VSC labdarúgója lett. Eszéken 55 mérkőzésen 11 gólt szerzett, míg a PAFC-ban a 2020/21-es pontvadászatban 26 bajnokin 7-szer talált be, s háromszor kupameccsen is eredményes volt.

Antonio Mance másfél évre szerződött a Cívisvárosba.