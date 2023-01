Puskás Akadémia FC II – Paksi FC II. 2–1 (2–0)

Puskás Akadémia FC II.: Pécsi - Makara, Vajda, Umathum, Fodor - Bakos, Juricsics, Vékony - Magasföldi, Vizler, Jablonszkij. A második félidőben pályára lépett: Perczel, Czár, Bányai. Vezetőedző: Nagy Ádám

Paksi FC II.: Balázs (Kovács F.) - Ádám (Osztermájer), Papp, Gregor - Görög (Keringer), Nyári, Ignácz (Váncsa), Nagy, Ribár (Rafael) - Böde (Palóka), Ulbert (Szabó). Vezetőedző: Kindl István

Gól: Vizler, Magasföldi, ill. Nyári (11-esből).



- A felkészülés ezen szakaszában, ahogyan terveztük, a rendelkezésre álló játékosoknak 90 perces mérkőzés-terhelést tudtunk adni. A mérkőzés bizonyosságot ad arról, hogy a labdabirtoklásban és a labdaszerzésben megalkotott alapvetéseink működőképesek lehetnek az előttünk álló félévben is. Egy fiatalos, lendületes, agresszív csapat volt az ellenfelünk, amelyik kellő kihívások elé állított minket. Ugyanakkor, ebben a közegben is tudtuk alkalmazni a korábban gyakorolt elemeket a játékunkban, mint például a játékszervezést a középső zónában, és úgy tűnik, hogy megtaláltuk azt a labdaszerzési mechanizmust, amelyben a játékosok a leghatékonyabban tudnak működni. Az utolsó 10-15 percben kapkodóvá váltunk, ezt a dolgot az előttünk álló két hétben szeretnénk végleg átadni a múltnak. Dolgozunk tovább gőzerővel, mert nyakunkon a bajnokság kezdete. – fogalmazott Nagy Ádám, utalva arra, hogy február 12-én, vasárnap elrajtol az NB III mezőnye is.