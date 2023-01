Pénzügyőr SE – MÁV Előre SC-Foxconn (14, 11, 21)

Budapest, 160 néző

Vezette: Jámbor Tamás, Sík Barbara

Pénzügyőr SE: Magyar B. 3, Kovács Z. 15, Kiss 12, Dávid 4, Tomanóczy B. 9, Rása 6. Csere: Feliciano, Kozhuharov (liberók), Quintz, Tamási, Majoros 2, Nascimento 2, Tordai 3. Vezetőedző: Jókay Zoltán.

MÁV Előre SC-Foxconn: Deliu, Eke 2, Pesti 12, Koci 6, Kholman 2, Doda 3. Csere: Takács M. (liberó), Ambrus 2, Boa 4, Szabó V. 4. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

Továbbjutott: Kettős győzelemmel a Pénzügyőr SE

Tetemes előnnyel, a Fehérváron szerzett 3:0-ával várta a ellenfelét a Kőér utcában a címvédő zöld-fehér együttes. A Lokit irányító Dávid Zoltán abban bízhatott, hogy a tél folyamán szerződtetett két kulcsjátékosnak szánt röplabdázó, a 16-szoros válogatott Pesti Marcell, illetve a MAFC-BME csapatával tavaly bronzérmes, és a klubhoz visszatérő Eke Péter lendületet adnak a gárdának, és kisebb csodát vihetnek véghez.

Redjo Koci szerezte az első fehérvári pontokat, de később magabiztosan vezetett a vendéglátó. Jól ütöttek, jól blokkoltak a hazaiak, amelyekre nehezen jöttek a válaszok. Aztán Pesti is egy gyilkos erejű ütéssel mutatkozott be, más kérdés, hogy 8:3-as hazai előnynél már időt kellett kérnie Dávid Zoltánnak. Ez jót tett, mert fokozatosan felzárkózott a MÁV Előre 10:8-ra. A PSE pedig van annyira rutinos csapat, hogy ne engedje magához ennyire közel ellenfelét, innentől egyre jobban kinyílott az olló, és magabiztosan hozta a játszmát.

A folytatásban egyszer vezetett, a legelső akció után Redjo Koci pontjával a Loki, ám ezt követően már a zöld-fehérek uralták a szettet, előbb Tomanóczy Bálint támadásával 6-1-es előnyt kovácsolt a házigazda. Majd 17-5-nél ezúttal is megvolt a legalább tízpontnyi különbség a csapatok között, végül pedig Rása Alex zárta le a fontosabb kérdéseket.

A harmadik etapot 7-2-vel nyitották a fővárosiak, ám 14-8 után Szabó Vilmos két ásza is hozzájárult ahhoz, hogy közelebb férközzön ellenfeléhez a MÁV Előre-Foxconn, de kiegyenlíteni már nem tudtak. 21-19-nél még meglett volna erre a sanszuk, Tordai Ábel és Kiss Dániel tettek arról, hogy ez ne jöjjön össze, és a hajrában ezzel bebiztosították sikerüket a hazaiak.

- Jelen pillanatban ennyivel jobb a Pénzügyőr. Gratulálok nekik és sok sikert kívánok, mi pedig dolgozunk tovább. A bajnokság maradt nekünk, ott szeretnénk a legjobb négybe kerülni. – mondta a mérkőzés után Dávid Zoltán.