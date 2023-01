A piros-feketék a Videoton korábbi legendájával, Csucsánszky Zoltánnal kezdték meg menetelésüket a harmadik vonalban, ám az látszott már nem lesz egyszerű felvenniük az osztály ritmusát, s ehhez időre lesz szükségük. A tavaszról előrehozott egy fordulóval együtt húsz mérkőzést játszottak, de mindössze egyszer tudták bezsebelni a győzelemért járó pontokat, a Budaörs ellen nyertek még szeptemberben 2-1-re. Ezen kívül négy döntetlent értek el, és a többi összecsapást elveszítették. Közben az őszi idény vége felé a kispadon is váltás történt, Csucsánszky Zoltántól elköszöntek, és a hátralevő mérkőzéseken Németh Bálint technikai vezető – akivel kiharcolták a megyei I. osztályú bajnoki címet – vette át a csapatot. Vele értékeltük a gárda eddigi teljesítményét, illetve beszélgettünk a felkészülésről.

Annyit feltétlenül meg kell jegyezni, hogy tavasszal már nem ő dirigálja az együttest, az új vezetőedző személye majd csak február elseje után lesz publikus a nagyközönség számára, függetlenül attól, hogy már vele indult az alapozás.

- A terveink eddig még nem sikerültek, az volt a célkitűzésünk, hogy jövőre is az NB III- ban szerepeljen a csapat. Azt tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz, és ez be is igazolódott. Az NB III teljesen más kávéház, mint a megyei első osztály, hatalmas különbség van közöttük minden tekintetben. Ha rátekintünk, a tabellára, azzal szembesülhetünk, hogy a végén csupa feljutó csapat van, az első félév mindig nagyon nehéz az újoncok számára. Hozzá kell szokni a más ritmushoz, tempóhoz és edzésmunka és meccs mennyiség is különbséget jelent ebben az osztályban. Lejátszottunk húsz fordulót az ősz folyamán, ez mérkőzésterhelésben is sokkal több, mint a megyei szint. Abban bízunk, hogy minden játékosunknak, aki a megye egyet megnyerte lehetőséget adunk arra, hogy bizonyítson. Volt, aki ezt vállalta, tudta teljesíteni és megfelelt az elvárásoknak, illetve voltak olyanok, akik nem tudták azt a teljesítményt nyújtani és tőlük télen meg is váltunk. – tudtuk meg.

- Kevés gólt lőttünk, sokat kaptunk, ebben kell feltétlenül változtatnunk tavasszal. Az új vezetőedző érkezésével ebbe az irányba haladunk, és az eddigi felkészülés is ezt mutatja. Szerdán volt az első edzőmérkőzésünk a listavezető Tatabánya ellen, ahol 3-2 re kikaptunk, de egyáltalán nem volt okunk a szégyenkezésre, mert ők eljöttek 22 játékossal, mi 14-en voltunk a sérülések és a betegségek miatt. A félidőben vezettünk 2-1- re, de ellenfelünk sort tudott cserélni, ezzel nyertek. Bizakodásra adhat okot a jövő szempontjából ez a mérkőzés, két hét közös munka után. Szeretnénk erősíteni még a kereten, meghatározó játékosokat hozni, olyanokat, akik tényleg segítséget jelenthetnek.- tette hozzá Németh Bálint.

Az már biztos, hogy távozik a csapattól Lattenstein Norbert, Balogh László, Fodor Máté, Peinclich Szilárd, Finta Dániel, valamint Varga Huba. Vannak, akikkel már megegyezett a klub, és vannak még kiszemeltek, ám konkrét neveket egyelőre a technikai vezető nem mondott, mivel a téli átigazolási időszakban előfordulhatnak nehézségek az átadó egyesületek részéről.

- Február 14-ig még van időnk, addig szeretnénk még erősíteni a csapaton minőségileg. Január 9-én kezdtük el a felkészülést, hat edzőmérkőzést terveztünk. A Tatabánya ellen már lejátszottuk a találkozót, még vár ránk a Pest megyei bajnokságban játszó Pereg SE, a Sárbogárd, a Sárosd, a Győr-Sopron megyei pontvadászatból az Abda, és a Szekszárd elleni összecsapás. – fogalmazott Németh.