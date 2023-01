Az elmúlt szezonok után kevesen gondolhatták volna az AFC ilyen előkelő helyen telelhet majd. Pedig Tóth Balázs együttese igazán kitett magáért, hiszen a húsz csapatos NB II-ben a 8. helyen állnak a Fejér megyeiek 20 forduló után.

– Az őszi szezon végén beszéltünk róla, hogy pontszámban nagyon jó helyen vagyunk, talán még valamennyivel lehetett volna több is ez, hiszen ha csak az őszi szezont nézzük, akkor a hatodik helyen végeztünk volna. Az jobban nézett ki, de az előrehozott tavaszi fordulók miatt csúsztunk hátrébb. Ettől függetlenül az elmúlt két év sikertelensége után ez egy stabil hely. Ha azt nézem, mennyi fiatalnak tudtunk lehetőséget adni, és közülük mennyien váltak stabil játékossá a csapatban, akkor ez egy pozitív ősz. Azonban azt hozzá kell tenni, hogy játékban még nem tartunk ott, ahol szeretnék, azon bőven van mit csiszolni, továbbá a helyzetkihasználáson is javítani kell a jövőben – kezdte értékelését lapunknak Tóth Balázs, a csákváriak vezetőedzője.

Pedig kicsit nehézkesebben indult meg a szekér, de aztán egyre jobb formát mutatott a gárda, sőt októberben veretlen maradt a Csákvár. Ez a teljesítmény nagyon jó alapot adott a remek pozíció megtartására. A remek ősz egyik kulcspillanata pedig az MTK 4-1-es legyőzése volt idegenben.

– Azt gondolom, hogy az elődeim is jó munkát végeztek Csákváron. Mielőtt átvettem az együttest, én már három éve látogattam a gárda mérkőzéseit, a játékosok egy részét ismertem, dolgoztam velük, tudtam, hogy mire képesek. Amikor átvettem a csapatot a tavalyi szezonban, akkor nem a tervezésé volt a főszerep, hanem menekültünk a bennmaradás felé. Ehhez másfajta hozzáállás is kellett, sokkal direktebb játékra volt szükségünk kevesebb kockázattal. Nyáron a klubvezetéssel és a tulajdonos segítségével össze tudtuk hozni azt, hogy a csapat 70-75 százaléka maradni tudjon. Ez az én kérésem volt feléjük, és ez végül is sikerült is. Ez egy jó döntés volt – tekintett vissza a szakvezető, majd folytatta – Az ősz legszebb pillanata nem kétséges, az MTK elleni mérkőzés volt. Azt tudni kell, hogy az elején jól kezdtünk, előtte Szombathelyen is pontot tudtunk szerezni. Nyertünk a Siófok ellen is, majd a Soroksár ellen megint több volt benne, mint a szerzett egy pont. Nem kezdtük rosszul az őszt, sokszor jól játszottunk, stabilak voltunk, de a kilencből csak öt pontot gyűjtöttünk. Ez egy kicsit visszarántotta a csapatot. Aztán a válogatott szünet után tudtuk rendezni a sorainkat, csináltuk tovább a dolgunkat. Az MTK elleni mérkőzésen a srácok felvették a kesztyűt, Murka gólja utáni örömben benne volt minden, elhittük, hogy van esélyünk a Hidegkútiban is. Az a mérkőzés pedig elindított egy jó sorozatot, októberben veretlenek maradtunk, hét találkozóig ez nem is szakadt meg. De később is többször megmutatták a fiúk a csapat karakterét, két vereség után Nyíregyházán tudtunk nyerni 3-0-ra. Azt gondolom, hogy jó a csapategység, a srácok próbálják betartani az utasításainkat. Elhiszik azt, hogy amiket kérünk tőlük, azok jók, és a pozíciókban megtalálják a szerepüket.

A Csákvár keretében a rutinos játékosok mellett több fiatal is szerepet kap, egy részük a Puskás Akadémia kölcsönjátékosa. Az eredmények mellett így az ifjak fejlődése is kulcsfontosságú a Fejér megyei klubnál.

– Voltak meglepetések az ősz során, Körmendi Kevin az elmúlt időszakban szélsőbekkként játszott, majd kitaláltunk neki egy új pozíciót, a nyolcas, tízes helyen megtalálta magát, stabil tagja lett a csapatnak. Említhetném Gazdag Vajkot is, megállta a helyét, a fiatalok közül stabilan játszott ő is, ahogy Alaxai Áron is, aki meglepetésre hatalmas fejlődésen ment keresztül és segítette a védelmünket, több mint tíz alkalommal lépett kezdőként pályára. Meg lehet említeni Kirilót is, akinek nehéz volt, mert az elején pótolnia kellett Hornyák Marcit, és azt gondolom, hogy hellyel közzel tudta is, de az övé igazán a következő félszezon lehet. Kocsis Dominiket is meg szeretném említeni, ő nyáron csatlakozott hozzánk, ő szintén be tudott épülni a csapatba. Murka Beni az ősz egyik meghatározó játékosa volt, stabil és jó teljesítményt nyújtott, kiemelkedő volt jobb bekként.

Örültem Vaskó Tomi maradásának is, aki olyan stabilitást ad a védelemnek, valamint olyan vezéregyénisége az együttesnek, akire nagy szükségünk van, nagy segítség az edzőknek a csapatépítés terén. Baracskai Roli is csapatkapitányként sokat tesz a jó öltözőért, hogy meglegyen az egyensúly.

A kiváló őszt egy rövid téli felkészülés követte, a Csákvár három edzőmérkőzést játszott. Az Eger ellen 2-1-re nyert a gárda, a BVSC-től 1-0-ra kapott ki, míg a Kecskeméten 3-1-es sikert arattak Vaskóék. A hévvégén pedig következik a bajnoki rajt, a Siófok ellen.

– A puding próbája az evés. Rövid volt a felkészülés, novemberben még szó volt egy küldölfi edzőtábor lehetőségéről, de végül maradtunk itthon, a munkát el tudtunk végezni, az időjárás enyhe volt. Azt látni kell, hogy a keret összeállítása a rutinosság terén is jóval szerényebb, mint a csapatok többségének. A bajnokság előtt úgy gondoltam, hogy az már nagyon jó lenne, ha tízbe kerülnénk. Ezt eddig teljesítettük, ha az őszi tabellát nézzük, akkor hatodik helyen álltunk. Ami fontos a csapat számára, hogy a játékosok láthatják milyen jó eredményt sikerült elérni egy ősz alatt. A bajnokság vége felé nagyon jó érzés lenne, ha olyan pozíciót foglalnánk el, ami az őszi fordulók végén volt, talán még kicsit előrébb is. Az egy nagyon dolog lenne a Csákvár életében.