A 22 esztendős védekező középpályás végigjárta a norvég utánpótlás-válogatottakat. A Kristiansandban született, 180 centis játékos a Vigorban kezdte pályafutását, majd a Startban nevelkedett, 2019 és 2021 között a Moldét erősítette. A középpálya tengelyében robotoló fiatal a Juventus, a Fiorentina és a Sporting Lisszabon érdeklődését is felkeltette, végül a Vålerengába igazolt.

Christensen az előző idényben 28 bajnokin játszott, ebből 15 alkalommal kezdett, két gólt és hat asszisztot jegyzett. A norvég bajnokság hatodik pozíciójában végzett csapatával.

A nemzetközi kupákban pályára lépett már Bajnokok Ligája-selejtezőkön, az Európa-liga csoportkörében és Európa Konferencialiga-selejtezőkön is.

"Amikor hallottam a Vidi érdeklődéséről, utánanéztem a klubnak és úgy láttam, hogy ez egy remek lehetőség számomra, hogy első alkalommal kipróbáljam magam egy külföldi bajnokságban. A klubnál kiválóak a körülmények, szép a stadion és az edzőpályák is, egy kifejezetten ambiciózus klubról beszélhetünk, ezek döntöttek az ideigazolásom mellett. A csapatból eddig nem ismertem senkit személyesen, de már korábban is hallottam a klubról. Az angoltudásom rendben van, így a kommunikáció biztosan menni fog a csapattársakkal, valamint remélem, a magyar nyelvből is sikerül majd minél többet elsajátítanom, ezen a téren is megpróbálom kihozni magamból a maximumot. Elsőként szeretnék beilleszkedni és bekerülni a csapatba, és segíteni a klubot a céljai elérésben. Készen állok arra, hogy már az első mérkőzéstől a pályán legyek és remélem, hogy minél előkelőbb helyen fejezzük majd be a bajnokságot" - nyilatkozta a molfehervarfc.hu-nak a szerződés aláírása után Tobias Christensen.

“Tobias személyében egy fiatal, ambiciózus, de már számottevő tapasztalattal rendelkező játékos érkezett. Azt korábban sem titkoltuk, hogy a középpályát szeretnénk megerősíteni, új igazolásunkra védekezésben és támadásban is lehet számítani a pálya közepén. Nagy potenciált látunk benne, biztos vagyok benne, hogy hamar képes lesz beilleszkedni a csapatba és erősségévé válik a Vidinek”- mondta a MOL Fehérvár FC sportigazgatója, Juhász Roland.

Tobias Christensen szerződése 2025. június 30-ig érvényes és a 20-as mezben játszik majd.