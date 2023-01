Takács Péter vezetőedző tanítványai négy napot töltöttek múlt héten a patinás komplexumban, csütörtökön utaztak, és vasárnap tértek haza.

- Minden évben tartunk edzőtábort, de először jártunk tatai komplexumban, ami nagyon jó döntésnek bizonyult. Nagyon jó körülmények vannak a triatlon sportág számára is, szeretnénk visszatérni még idén - hangsúlyozta Takács Péter. - Vegyes korcsoportú társaságot vittünk el, velünk tartott az elit licenszel rendelkező Sarcia Borbála, aki egyébként a jégkorongozó Terbócs István felesége. Férje Fehérvárra igazolásakor csatlakozott hozzánk. Borbála tavaly negyedik helyen végzett a Duatlon-világbajnokságon, idén tovább szeretné javítani hazai, és nemzetközi eredményeit a Szondi színeiben.

Alapozó edzőtáborhoz híven, kemény edzéseket vezényelt a mester, mind mondta „jól elfáradtak a tanítványok”.

- Reggel fél hétkor kezdtük úszással a napot, majd reggeli és egy kis pihenő következett. Délelőtt kerékpáros edzésre is sor került edzőgörgőn, az ebéd utáni szünetet pedig futás követte. Az esti órákban átmozgató úszás zárta a napi penzumot. Futottunk a Tatai-tónál, ezzel is szinesítve a szürke hétköznapokat.

A Szondi triatlon szakosztálya itthon, Fehérváron folytatja tovább a felkészülést a szezonra, az első duatlon versenyre áprilisban kerül sor, Balatonbogláron.

A cél, hogy tovább javítsák eredményeiket. Erre azért is nőttek az esélyek, mert az egyesületnek otthont adó Helyőrségi klub épületében is edzéslehetőséget kaptak a triatlonisták.

- Nagyon jók a körülmények. A Malom utcai épületben egy nagy helyiséget bocsátott rendelkezésünkre a klub. Konditermet alakítottunk ki, elhelyeztük a kerékpáros edzéshez szükséges edzőgörgőket, kaptunk futópadot. Ez egyúttal egyfajta klubhelyiség is a gyerekek számára. A Honvéd uszodát felújítják, ezért a városi uszodában tartjuk meg az edzéseket. A futó tréningjeink a Bregyóban, és a környékén zajlanak - zárta mondandóját Takács Péter.