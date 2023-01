Az október elején vívott meccsre a fehérváriak érthetően nagyon szívesen emlékeznek, a Komárom-Esztergom megyeiek kevésbé, lévén a Gáz utcaiak alig hihető különbséggel nyertek, 106-39-re, tehát közel hetven pontos különbséggel. Ezúttal is jobban kezdtek a Fejér megyeiek, az irányító Somogyi, duplájával indult a Fehérvár oroszlányi vendégjátéka, a harmadik látogatott a kilencedikhez. Krestinin középtávolról válaszolt, Dimitrijevic betörés utáni ziccerével már a hazaiak vezettek. Nem mentek be a fehérvári dobások, igaz, a hazaiak sem találtak be, peregtek a percek, de gólok nem születtek. Pongó Marcell kintről beköszönt, felváltva vezettek az együttesek, Calloway hármasa célt ért, egypontos vendégelőny után 9-7-re alakult az eredmény. Érkezett a padról Vojvoda és Szabó Zsolt, Dimitrijevic mindkét büntetőjét értékesítette, néggyel elléptek a hazaiak, DeCosey zsákolásával jöttek közelebb a vendégek. Vojvoda büntetőivel egyenlítettek, Ford triplájával már vezettek. Vojvoda zsákolásával pedig már el is léptek, a házigazdák érthetően időt kértek, az első negyed zárása előtt két perccel, 13-18. Dimitrijevic triplája hosszasan dadogott, végül beszédült, a túloldalon Vojvoda és Takács hármasa nem ért célt, Dimitrijevic betörés után egalizált, az első tíz percet Vojvoda elképesztő hármasa zárta, 18-21. Dorogi kintről egyenlített, fiatal társa, Mucza egyéni akció után volt eredményes, sőt, ráadás büntetőjét is bedobta, 24-21. Illés is betalált messziről, elkapta a fonalat a vendéglátó, az albások viszont nem találták az ütemet. Túl azon, hogy jobban dobtak, a lepattanókat is az oroszlányiak szedték, a folytatásban bár jól járatták a labdát, egy lépéssel mindig a látogatók előtt jártak, ők is hibáztak. Takács büntetőivel jött közelebb a kék-fehér alakulat, az öröm azonban nem tartott sokáig, Mucza egyéni megoldása után a vendégek trénere, Matthias Zollner időt kért. Ruják volt eredményes, DeCosey hármasával és Vojvoda zsákolásával a fehérváriak voltak jobb pozícióban, a hazaiak szlovén szakvezetője, Simon Petrov érthetően időt kért, 31-32. A lepattanók Phimore kezében landoltak, lekészített labdáit azonban a társak nem hajították kintről a gyűrűbe. Carev semmit nem mutatott, majd megszerezte első pontjait, Szabó távolról volt eredményes, Carev hármasa nem ért célba, félidőben 38-48-ra álltak az együttesek.

Somogyi remeklésével pillanatok alatt nyolc pontot szerzett a Fehérvár, a válogatott irányító nem csak fontos kosarakat szerzett, lepattanókat is szedett, nyolcat vert a hazaiakra a vendég, Petrov időt kért, 48-48. Ford a hálóba küldte büntetőit, a hazaiak öt perc alatt egyetlen pontot sem tudtak szerezni, Ford nehéz szögből is beköszönt, az albások viszont magabiztosak voltak, 38-55. Aztán Dorogi a hálóba gyötörte a labdát, Somogyi azonnal válaszolt a sarokból. Állva hagyta ellenfelét a vendég, pillanatok alatt hússzal előzte a korábbi bányászvárosiakat, Vojvoda zsákolása után Petrov megint kénytelen volt időt kérni, 42-62. Pongó lendült bele, klassziskülönbség volt a felek között, Petrov ismét időt kért. Dimitrijevic kosarával húszon belülre látogattak a hazaiak, békésen csordogált a meccs, az oroszlánok 15 pontra érkeztek, Illés Máté duplájával. Állandósult ez a differencia, Pongó remek trojkájával, majd duplájával ismét nyílt az olló, magabiztosan nyert, 66-83.

MVM-OSE Lions-Arconic-Alba Fehérvár 66-83 (18-21, 20-17, 6-30, 22-15)

NB I-es bajnokság, 15. forduló, Oroszlány, Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok, vezette: dr. Mészáros Balázs, Makrai Márton, Sörlei Attila (Hartyáni Zsolt)

OSE: Dimitrijevic 20/3, Ruják 2, Carev 7/3, Calloway 5/3, Krestinin 4, csere: Mucza 15/6, Dorogi 5/3, Szabadfi -, Henry -, Illés 8/6. Vezetőedző. Simon Petrov

Alba: Somogyi 13/6, Pongó Marcell 11/9, DeCosey 13/3, Ford 14/3, Philmore 8, csere: Takács Martin 2, Takács Milán 2, Szabó Zs. 5/3, Góbi -, Balsay 1, Vojvoda 14/3. Vezetőedző: Matthias Zollner