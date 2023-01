A házigazda kék-fehérek nincsenek jó passzban, előbb itthon kaptak ki a Zalaegerszegtől, 78-73-ra, a múlt hétvégén pedig Szegeden vesztettek, 87-78-ra. Mindkét meccsben közös volt, hogy Matthias Zollner tanítványai az első félidőben még domináltak, azonban a harmadik negyedben mindkét rivális ellépett tőlük, előnyét pedig megőrizte a záró dudaszóig. A ZTE ellen, hazai pályán félidőben 48-40-re vezettek Vojvodáék, Szegeden 43-37-re, mégis vereség lett a vége. Szombaton a megszokott, 17 órai időpont helyett kora délután, 14 órakor fogadják az Egis Körmendet, egyértelműen a győzelem reményében. A hónapokon át a Falco és a Szolnok mögött birtokolt harmadik helyről a negyedikre csúsztak vissza, 11 győzelem mellett 6 vereséget számlálnak, a vasiak a nyolcadik pozíciót foglalják el, 8 sikerrel és 9 kudarccal. A nyugatiak egy hete, 81-72-re kaptak ki Kecskeméten, előzőleg hazai pályán nyertek, a Szegedet gyűrték le 93-85-re, január első hétvégéjén Zalában vesztettek, 109-77-re.

A fehérváriak legutóbb október végén, az 5. fordulóban találkoztak az Egis csapatával, a látogatók remekül kezdtek, félidőben 16 ponttal, 53-37-re vezettek, semmi sem utalt arra, hogy bármilyen problémájuk lehet. Ám a hazaiak a harmadik harmadikban 9, a negyedikben 10 pontot vertek rájuk, a körmendiek végül egylabdás meccsen nyertek, 86-83-ra. A hazaiak legjobbja a 29/27 pontot jegyző Mike Moore volt – januárban elhagyta az együttest, Spanyolországba távozott -, Ferencz 14/9, a fehérváriaknál éveket töltő, majd tavaly nyáron Vasba szerződő center, Omenaka 14, Chambers pedig 12/3 pontot szerzett. A vendégeknél Philmore 19/9, Pongó Marcell 15/9, Vojvoda 15/3, Ford 14/3 egységet termelt, ám ez sem volt elég a sikerhez.

A körmendiektől a közelmúltban távozott a szintén tengerentúli Brandon Parrish is, persze, akad érkező is, a fehérvári szurkolók korábbi kedvence, a kanadai Justin Edwards újra aláírt a piros-feketékhez. A 30 éves hátvéd a koronázóvárosban a 2016-17-es idényben remekelt, a 2019-20-as szezonban már pattogtatott Körmenden, a piros-feketéket a Fehérvár jelenlegi trénere, a német Matthias Zollner edzette akkoriban.

Az Alba saját nevelésű hátvédje, Takács Milán legutóbb, Szegeden huszonkét percet töltött a parketten, négy pontot jegyzett.

- Az elmúlt két fordulóban, a ZTE és Szeged ellen is rossz ritmusban játszottunk a harmadik negyedben, elsősorban a támadásaink végrehajtásában mutatkoztak problémák, ezzel saját magunkat hoztuk nehéz helyzetbe, hiszen védekezésben sem tudunk megfelelően rendeződni. Hibáinkat mindkét esetben az ellenfelünk kihasználta, a mérkőzés végén fölénk kerekedtek. A Körmend ellen nagyon nehéz mérkőzésre számítok, nekünk és a vendégnek is nagyon kellene a győzelem, hiszen ők is rosszabb szériában vannak. Mindenképpen szeretnénk kijavítani az elmúlt mérkőzéseken vétett hibákat, illetve visszavágni az első körben elszenvedett, vasi vereségért.