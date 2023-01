BSC Young Boys – Puskás Akadémia 3–0 (0–0)

Felkészülési mérkőzés, Estepona Football Center.

Young Boys: Racioppi - Amenda, Zesiger, Ugrinic, Sierro, Elia, Fassnacht, Nsame, Benito, Blum, Lauper. Csereként pályára lépett: Golliard, Maceiras, Lustenberger, Rieder, Itten, Monteiro, Rrudhani, Garcia, Imeri, Niasse. Vezetőedző: Raphael Wicky.

Puskás: Markek - Batik, Van Nieff, Colley, Slagveer, Stronati, Corbu, Ormonde-Ottewill, Kern M., Noel, Komáromi. Csereként pályára lépett: Auerbach (kapus); Mezghrani, Babós, Spandler, Favorov, Plsek, Puljic, Zahedi, Gruber, Nagy Zs., Dusinszki. Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Gól: Fassnacht (51.), Itten (64.), Monteiro (74.)

A nem is olyan régen a Ferencvárost a Bajnokok Ligája selejtezőjében kiejtő svájci alakulat már harmadik felkészülési mérkőzését játszotta: előbb 2-0-ra kikapott a német másodsztályú Darmstadttól, majd 1-1-es döntetlent ért el a Sallai Rolandot is bevető Freiburg ellen. Szerda délután Marbellán már a válogatott középpályás egykori nevelő egyesülete, a Puskás Akadémia várt a helvétekre. A PAFC ezzel a találkozóval nyitotta az edzőmeccsek sorát, nem is akárhogy, ugyanis Hornyák Zsolt vezetőedző két olyan jétékost, Kern Martint és Nathaniel Noelt is a kezdőbe tett, akik először kóstolhattak bele nagy csapat hangulatába. Félórányi játék után egy rossz hazadással majdnem gólt ajándékoztak az ellenfélnek Markekék, összeségében nagyjából pariban voltak egymással a felek.

A fordulás, és a sorcserék után egyre inkább a svájci együttes dominált. Az 51. percben Fassnacht talált be, majd a 64. minutumban Itten zárta le szólóját góllal. Csak tíz perc kellett az újabb góljukhoz: a portugál center, Joel Monteiro révén már háromgólos előnybe kerültek a berniek. A hajrá csak ziccereket hozott, a 79. percben Baluta járt a legközelebb a szépítő gól megszerzéséhez, de 17 méterről fölélőtt. Auerbachot megtornáztatták a kapuban, Itten kapufát találta telibe.