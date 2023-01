Szilágyi Vilmos eddig inkább a színpadon volt fellelhető, a rivaldafényben, most viszont "háttérbe" vonult, de a siker íze így is ugyanolyan édes számára, sőt talán még inkább

- Korábban végeztem már versenyfelkészítést, viszont testépítésben, erősportban még nem, vagyis közvetve néhány éve igen, de teljesértékű munkát most végeztem először valakivel. Nekem is motiváció, ha egy új területen bizonyíthatok, növelhetem a tapasztalataimat és tudásomat. Céltól függetlenül igyekszem mindenkinek a maximális segítséget megadni, szóval ugyanolyan nagy figyelem volt Ferin is, mint bárki máson. Ehhez persze két ember kell, de ő abszolút partner mindenben. Nem stresszeltünk az eredményeken, élveztük amit csinálunk, az eredményes év csak hab volt a tortán.

Rövid időn belül barátokká is váltak, és maximális a tisztelet egymás felé

- Rövid időn belül barátivá vált a viszonyunk, passzol a munkamorálunk és a stílusunk, na meg a nézeteink sok mindenben. Sokat megélt már, végtelen tapasztalata van az élet minden területén, no meg őrült kalandjai, amit mindig szívesen hallgatok és igyekszem tanulni belőlük. Amolyan szelíd óriás nekem. Számomra elképesztően inspiráló, hogy 50 év felett is sportol, ráadásul ilyen szinten, versenyről-versenyre fejlődve. Ezen felül pedig a kölcsönös a tisztelet, hiszen minden szavamat betartja az edzéseken, teljesen megbízik bennem és a tudásomban. Vannak dolgok, amikben nem tudok hatni rá persze, de meglátásom szerint nem is szükséges.

"Elképesztő, amit 50 évesen letesz az asztalra Feri"

- Ennyi idősen a regeneráció és a megfelelő edzésprogramozás kiemelkedően fontos. Fiatalabb versenyzőknél is, de a kor természetesen hatványozza ezt. Viszont Feri elemi erővel van megáldva. Ne felejtsük el, hogy egy közel 150 kg-os emberről beszélünk, aki majd 200 kg-ot képes teljesíteni 50 évesen. Közel két év munka van benne, viszont az első évben nem nyomtunk annyit, mert a rehabilitáció és a szintrehozás volt a cél, korábbi sérülések kiújulása nélkül.

2022 is szép eredményeket hozott, de 2023-tól még többet várnak

Forrás: Szilágyi Vilmos

Kalauz Ferenc világbajnoki álmai félbeszakadtak, de a kitartása és a sport iránti szeretete kicsit sem. De hogyan is kezdődött a szerelem, majd a közös munka Vilivel?

- 2017-ben egy akkori barátom látott tőlem egy pénteki “laza” 200 kg-os fekvenyomást az edzőteremben, majd rávett, hogy induljak egy versenyen. Ott 205 kg-os eredménnyel jó helyezést értem el, meg is jött a kedvem a versenyzéshez, 2018-ban pedig a Ligakupán harmadik helyen végeztem. Sajnos a világbajnokság előtt részleges bicepsz szakadást szenvedtem, így ez a törekvés ott véget ért. 2021-ben kezdtem el Vilivel együtt dolgozni, előtte volt egy rövid időszak is, de a lényegi munka akkor kezdődött el.

Testileg és lelkileg is feltölti a sport, amire mindig jut idő

- Vállalkozóként lehetőségem van tetszés szerint beosztani az időmet, így ez nem akadályoz a felkészülésben. A munka mellett a sport tölti ki most az életemet, az edzés szeretete. Az, hogy testileg és lelkileg is jobban érzem magam tőle leírhatatlan motivációt ad. Ezen kivül a jövő évben még jobb eredményeket szeretnék elérni, ez is extra löketet ad.

Kalauz Ferenc és Szilágyi Vilmos sikerei 2022-ben: KISKUNFÉLEGYHÁZI MIKULÁS KUPA - RAW/EQ NŐI ÉS FÉRFI FEKVENYOMÓ, FELHÚZÓ ÉS BICEPSZ VERSENY 50 év feletti kategória RAW szupernehézsúly 2. hely

Nyílt felnőtt kategória RAW szupernehézsúly 2. hely MAGYAR PROFESSZIONÁLIS ERŐEMELŐ LIGA KUPA 2022 & ELIT SHOW 50 év feletti kategória RAW szupernehézsúly 1. hely

Nyílt felnőtt kategória RAW szupernehézsúly 1. hely WPC EURÓPA BAJNOKSÁG 50 év feletti kategória RAW szupernehézsúly 2. hely SCITEC RAW MUSCLE BEACH - FEKVENYOMÓ ÉS FELHÚZÓ KUPA 50 év feletti kategória RAW szupernehézsúly 1. hely

Nyílt felnőtt kategória RAW szupernehézsúly 1. hely NYÁRINDÍTÓ KUPA - EQ ÉS RAW NŐI, FÉRFI FEKVENYOMÓ, FELHÚZÓ ÉS BICEPSZ VERSENY 50 év feletti kategória RAW szupernehézsúly 1. hely

Nyílt felnőtt kategória RAW szupernehézsúly 2. hely

Feri szerint sosem késő, hogy tegyünk valamit magunkért, vagy belevágjunk egy új célkitűzésbe

- Még ennyi idősen is izgalommal tölt el egy-egy versenyhelyzet. A kihívások, új célok kitűzése nem korfüggő. Sosem késő ahhoz, hogy tegyünk valamit magunkért. Ezt az évet arra szántuk, hogy versenyrutint szerezzek, felmérjük az erősségeket és a gyengeségeket egyaránt. Úgy gondolom, hogy ezeket sikerrel teljesítettük. Annyi hiba volt, amennyi szükséges. Mindet sikerült kijavítani az év második felére, úgyhogy már csak a nagyobb súlyok vannak vissza. Az idei évem legjobbja versenyen 195 kg volt, ami közel 5 év kihagyás után valamilyen szinten megnyugtat, de elégedetté nem tesz. Szeretnék jövőre 200-210 kg felett is teljesíteni.

Az pedig egyértelmű mester és tanítványa számára is, hogy 2022 csak a kezdet volt, nem állnak meg, vannak még célok és egyikőjük sem arról híres, hogy a hegy lábánál állna meg, a csúcsot célozták meg.