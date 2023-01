Fogadkoztak a MOL Fehérvár FC háza táján a téli felkészülési időszak alatt: felkapaszkodik a Vidi, hiszen a tabellán elfoglalt nyolcadik hely nem méltó a klubhoz. Már az újonc, azonban a második helyen álló Kecskeméti TE ellen meg kellett volna kezdeni a felzárkózást, azonban a piros-kékek egyáltalán nem érdemeltek győzelmet, sőt, az egy pontra sem szolgáltak rá a tavaszi nyitányon.

A KTE úgy nyert 2-1-re, hogy a Vidi játékosai között nem igazán volt összhang, rendkívül kevés helyzetet dolgoztak ki a fehérváriak, a védelmen pedig sokszor simán átrohantak a lila-fehérek.

Új szerzeményeit is bevetette a MOL Fehérvár FC, de Huszti Szabolcs együttesének játékól hiányzott az átütő erő.

- Csalódottak vagyunk az eredmény miatt. Az ellenfelünktől azt kaptuk, amit vártunk, tudtuk, hogy fizikailag erős csapat, akik defenzíven játszanak, volt, hogy hatan védekeztek egy vonalban. A széleken akartunk mögéjük kerülni, a második félidőben sok forgatással próbálkoztunk, kialakítottunk kettő az egy, kettő a kettes szituációkat, mögéjük kerültünk, de a beadásaink sajnos nem sikerültek, így nagyon nehéz gólt szerezni. A második gólt egy bedobás után kaptuk, nem játszottak ki minket, hanem kicsit elaludtunk hátul, ilyenekből nem szabad gólt kapnunk - értékelt a találkozó után Huszti Szabolcs, a MOL Fehérvár FC edzője.

A KTE Nagy Krisztián és Szuhodovszki Soma bombagóljaival nyert a Vidi ellen.

- Sajnos sikerült átmenteni a tavalyi évről azt a nem túl jó formát, hogy rendre megkapom a forduló gólját, ez most is így történt. Az első hazai gólnál nem volt semmi esélyem védeni, a másodiknál talán egy bravúrral menthettem volna - fogalmazott a Vidi kapusa, Kovács Dániel. - Egyik oldalon sem volt sok helyzet, ellenfelünk mélyen védekezett, amire számítottunk is, mi pedig próbáltunk dominálni és labdát tartani, de a minőségi helyzetek hiányoztak. A végén a Kecskemét már kontrázni próbált, ezeket többségben le tudtuk védekezni, de elől sajnos nem tudtunk eredményesek lenni. Idegenben továbbra sem megy a csapatnak, ezen mindenképp változtatnunk kell.

A fehérváriak dán védője, Kasper Larsen hamar egyenlített az első félidőben, de ettől sem kapott igazán erőre a Vidi.

- Nagyon csalódott vagyok a vereség miatt, nyilván nyerni szerettünk volna. Nagyon nehezek voltak a körülmények. Ugyanakkor azt sem mondom, hogy nyernünk kellett volna, mert a játék alapján nem érdemeltük meg - vélekedett Kasper Larsen. - Nem alakítottunk ki elég helyzetet, ők meg betaláltak. Ez van sajnos, kemény meccs volt. Úgy gondolom, a csapat akaratával nem volt gond, küzdöttünk végig, de tényleg nagyon nehezek voltak a körülmények, persze, mindkét csapat számára. Borzasztó volt a talaj, amin nagyon nehéz játszani a futballt. Harcoltunk végig, de ez nem a mi napunk volt.

A MOL Fehérvár FC szombaton 19.30-kor a DVSC-t fogadja az OTP Bank Liga 18. fordulójában.