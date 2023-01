Évtizedek óta meccsre járó törzsszurkolók, ultradrukkerek, sőt, ifjú Vidi-hívők is érdeklődve fogadták a sportigazgató, Juhász Roland és az edző, Huszti Szabolcs válaszait a tavaszi nyitány előtti szurkolói ankéton. A közel másfél órás diskurzus során szóba került az új játékosmegfigyelő-stratégia, a klub játékospolitikája, s a csapat jelenlegi állapota. Juhász Roland jelezte, hogy 30 év alatti labdarúgókkal szeretnék újjáépíteni a Vidit, s a télen érkező két középpályás, Tobias Christensen és Deybi Flores mellett kettő, de lehet, hogy három játékos is érkezik még.

– Szeretnénk olyan játékosokat találni, akik innen később tovább akarnak lépni, van bennük ambíció, teljesítményre törekszenek. Szélsőt és támadót keresünk még. A nyolcadik helyezés nem könnyíti meg a helyzetünket – vélekedett Juhász Roland. – Folyamatában a lejáró szerződésű labdarúgókat is kell figyelnünk, ha lehet, megállapodni velük, hiszen olyan ritka időszakot élünk, hogy nyolc-kilenc játékosunk szerződése is lejár nyáron. A scoutok nem csupán a teljesítményre koncentrálnak, mikor játékost keresnek, monitorozzák a futballisták személyiségét is.

A kölcsönben itt futballozó Bohdan Ljednyevet nem tudták kivásárolni a Dinamo Kijevtől, Budu Zivzivadze és Jehven Makarenko pedig biztos, hogy távozik. Claudiu Bumbával nem működött a kémia, ezért került az NB III-as kerethez, míg Sabanov sem tudta villogtatni egyébként jó képességeit.

Az edző, Huszti Szabolcs (j) és a sportigazgató, Juhász Roland válaszoltak a kérdésekre

Forrás: Nagy Norbert

Huszti Szabolcs elárulta, a Vidivel a játékot kontrolláló futballt szeretne játszatni.

– Nagyon szeretném, hogy kontrolláljuk a játékot, ha labdát hozunk ki, építjük a játékot. Sok ellenfélnek az a célja, hogy pressingeljenek ellenünk, mi pedig meghívjuk őket a pressingre. Tudom azt, ha az embernek minőség áll rendelkezésére, jó játékosai vannak, meg tudja oldani ezt a feladatot. Xavi is európai focit játszott az arabokkal, ezt szeretném megvalósítani itt is – fogalmazott Huszti Szabolcs, akiről a sportigazgató úgy fogalmazott: karakteres egyéniség, aki összefogja az öltözőt. Amíg nincs vezéregyéniség a játékosok között, elengedhetetlen, hogy az edző az legyen.

A MOL Fehérvár FC január 29-én, vasárnap 17.30-kor a Kecskeméti TE otthonában kezdi az OTP Bank Liga tavaszi idényét.