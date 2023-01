Évtizedek óta meccsre járó törzsszurkolók, ultradrukkerek, sőt, ifjú Vidi-hívők is érdeklődve fogadták a sportigazgató, Juhász Roland és az edző, Huszti Szabolcs válaszait a tavaszi nyitány előtti szurkolói ankéton. A közel másfél órás diskurzus során szóba került az új játékosmegfigyelő-stratégia, a klub játékospolitikája, s a csapat jelenlegi állapota. Juhász Roland jelezte, hogy 30 év alatti labdarúgókkal szeretnék újjáépíteni a Vidit, s a télen érkező két középpályás, Tobias Christensen és Deybi Flores mellett kettő, de lehet, hogy három játékos is érkezik még.

– Szeretnénk olyan játékosokat találni, akik innen később tovább akarnak lépni, van bennük ambíció, teljesítményre törekszenek. Szélsőt és támadót keresünk még. A nyolcadik helyezés nem könnyíti meg a helyzetünket – vélekedett Juhász Roland. – Folyamatában a lejáró szerződésű labdarúgókat is kell figyelnünk, ha lehet, megállapodni velük, hiszen olyan ritka időszakot élünk, hogy nyolc-kilenc játékosunk szerződése is lejár nyáron. A scoutok nem csupán a teljesítményre koncentrálnak, mikor játékost keresnek, monitorozzák a futballisták személyiségét is.

A kölcsönben itt futballozó Bohdan Ljednyevet nem tudták kivásárolni a Dinamo Kijevtől, Budu Zivzivadze és Jehven Makarenko pedig biztos, hogy távozik. Claudiu Bumbával nem működött a kémia, ezért került az NB III-as kerethez, míg Sabanov sem tudta villogtatni egyébként jó képességeit.

- Zivzivadze vétséget követett el, ami nem elfogadható. Távoznia kell a klubtól, nem számítunk rá a jövőben, lehet, hogy a napokban el is kerül a csapattól. Szeretnénk változtatni a kereten. Amikor visszatértem, nagyon sok ember távozott. Továbbra is azt éreztem, hogy ugyanolyan élettelen tekintetekkel szembesülök a folyosón. Bumbával nem működött a kémia, nem fér bele az elképzelésekbe. Sabanov kvalitásai rendkívül jók, de nem láttuk viszont a pályán. Husztinál az eredmény számít. Meg kell találni az egészséges egyensúlyt, a fiatalok bizonyították, hogy olyan játékosok válhatnak belőlük, akik meghatározók lehetnek a Vidiben. Minél több fiatalt szeretnénk beépíteni. A jövő zenéje még, hogy ki jön, ki megy - mesélte a sportigazgató, Juhász Roland.

Az edző, Huszti Szabolcs (j) és a sportigazgató, Juhász Roland válaszoltak a kérdésekre

Forrás: Nagy Norbert

Huszti Szabolcs elárulta, a Vidivel a játékot kontrolláló futballt szeretne játszatni.

– Nagyon szeretném, hogy kontrolláljuk a játékot, ha labdát hozunk ki, építjük a játékot. Sok ellenfélnek az a célja, hogy pressingeljenek ellenünk, mi pedig meghívjuk őket a pressingre. Tudom azt, ha az embernek minőség áll rendelkezésére, jó játékosai vannak, meg tudja oldani ezt a feladatot. Xavi is európai focit játszott az arabokkal, ezt szeretném megvalósítani itt is – fogalmazott Huszti Szabolcs, akiről a sportigazgató úgy fogalmazott: karakteres egyéniség, aki összefogja az öltözőt. Amíg nincs vezéregyéniség a játékosok között, elengedhetetlen, hogy az edző az legyen.

Az ankéton felvetődött a kérdés, célszerű-e úgynevezett "C-kategóriás" légiósokat igazolni a csapathoz, sem pedig a meglévőket jó teljesítményre sarkallni.

- Az én feladatom kitaposni a teljesítményt a játékosokból, az új igazolásokat pedig nem írnám le előre. Mi nem a felső polcról válogathatunk. A Bundesligából, vagy francia 2-ből sem tudunk igazolni, megfizethetetlenek - mondta Huszti Szabolcs.

Egy szurkoló a kapusposzt erősítésének fontosságát hangoztatta, s kíváncsi volt, a tulajdonos milyen mértékben folyik bele a szakmai munkába.

- Minden pozícióban szeretnénk versenyhelyzetet kialakítani. Szappanos ügyében másfél hónapos huzavona ment, nem tudtunk dűlőre jutni, ottmaradt. A mostaniak is pénzért jöttek, nem ingyen igazoltak, Christensen például norvég utánpótlás-válogatott. Továbbra is hiányoljuk a karakterességet. A magyar magot is szeretnénk erősíteni, kell olyan, aki összefogja az öltözőt. Amíg az öltöző nem olyan karakteres, mint a mi időnkben volt, addig fontos hogy olyan jöjjön, aki tud ebben segíteni. A tulajdonossal, Garancsi Istvánnal jó a viszonyom, rugalmasan tudtuk kezelni az eddigi igazolásokat. Az a cél, hogy a keret átalakuljon. A Fradival nem vonnék párhuzamot, saját házunk táján kell rendet tenni. Az elmúlt hat meccsen végre lehetett látni, hogy mit akar játszani a csapat. Általam hozott edzővel, olyan scout-hálózattal dolgozom, melyet én hoztam. Bízom benne, hogy ez eredménnyel párosul - válaszolt Juhász Roland, míg Huszti megerősítette, a szakmai munka terén nem nehezedik nyomás rájuk felülről.

A Vidi lelkes hölgydrukkere vetette fel a sportpszichológus szükségességét, hátha nagyobb önbizalommal futballoznának a fehérváriak. A sportigazgató és az edző sem látja csapatszinten működőképesnek ezt.

Fontos információt osztott meg Juhász Roland a játékosok bérezését illetően. A most érkezett két középpályás, valamint a jövőben ide szerződő labdarúgók szerződésében is teljesítményorientált bérezés szerepel majd, vagyis a Vidi e tekintetben visszatér a nyolc-tíz évvel ezelőtt alkalmazott rendszerhez.

Jó meglátás az egyik szurkoló részéről, hogy a játék egyik fontos elemében, a direkt szabadrúgások terén rettentő eredménytelen a Vidi, talán éppen Huszti Szabolcs volt az, aki utoljára betalált így az ellenfél kapujába.

- Mutogatom nekik, van mit csiszolni, gyakorolni kell, kint kell maradni edzés után, csak úgy lehet gyakorolni. Fontos eleme a futballnak a szabadrúgás - tette hozzá Huszti, aki arról is beszélt, nem mindegy, hogy milyen a viszony a csapat és a szurkolók között. - A szurkolók sokat hozzá tudnak tenni, és el is tudnak venni abból. Rossz hallani 2-0-nál a "senkik vagytok" rigmust. Nem színházban vagyunk, el lehet mondani a kritikát, de a teljes meccs alapján tegyék meg a szurkolók. Persze, a csapatnak kell megtenni az első lépést.

A MOL Fehérvár FC január 29-én, vasárnap 17.30-kor a Kecskeméti TE otthonában kezdi az OTP Bank Liga tavaszi idényét.