Corona Brasov – FEHA19 6-0 (1-0, 3-0, 2-0)

Brassó, V.: Mihai, Radu, Gherorhies, Stefan.

Brassó: Toth – Borisenko 1 (1), Sweeney (2), Kóger 3, Schaber 1 (1), Van Wormer (1) – Garcia, Williams, Domingue, Gliga, Valchar –Bors (1), Clarke (1), Gajdó B., Sills 1, Zagidullin – Gajdó T., Antal, Buda, Vasile. Vezetőedző: Dave MacQueen

FEHA19: Márkus (Zupancic) – Mingazov, Rachinskiy, Cizas Mokshantsev, Ambrus – Reiter, Kóger B., Zohovs, Fekete, Keceli-Mészáros –Bajkó, Dobmayer, Dobos, Alapi, Dézsi – Szabó P., Zezelj, Mayer, Farkas L., Györffy. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

Kiállítások: 10, ill. 4 perc.

Kapura lövések: 39-24.

A túra első két állomása nem hozott pontokat a konyhára, a Brassó elleni találkozó sem tűnt sétagaloppnak, az előző napon ugyanis a Budapest Jégkorong Akadémia 8-3-as vereséget szenvedett. Fehérvári helyzettel kezdődött a találkozó, Rachinskiy lőtt távolról, Toth védett, majd a vendégek emberelőnybe is támadtak, de a bátor kezdés nem hozott vezetést. Hat és fél perccel a harmad kezdete után szinte az első komolyabb helyzetéből megszerezte a vezetést a Brassó, Sills talált be közelről, 1-0. A gól után enyhült a vendégek lendülete, a hazaiak kétszer is játszhattak fórban, de újabb találat nem született.

A második játékrész elején megszerezte második gólját is a Brassó, Schaber maradt bántóan egyedül a kapi előtt, közelről pedig nem hibázott, 2-0. Később kétszer is emberelőnybe játszhatott a FEHA19, de fórban Márkusnak is akadt dolga Schaber ziccerénél. A Brassó irányított, a fehérváriak elvétve jutottak csak komoly lehetőségig, hat perccel a harmad vége előtt Kóger volt eredményes, négy perccel később egy gyors kontrát is a magyar válogatott támadója zárt le pontosan, 4-0.

Az utolsó harmadra kapust cserélt Anatoli Bogdanov, Zupancic váltotta Márkust. Bátran jöttek ki az utolsó húsz percre a fehérváriak, Ambrus került ziccerbe, de Tothot nem tudta átverni. Emberelőnyben is támadhatott a FEHA19, de brassói találat lett a fór vége, Borisenko lódult meg egy koronggal és vágta be a helyzetet, 5-0. A folytatásban még Kóger betalált, a FEHA19 három vereséggel zárt Erdélyben.