Az osztrák jégkorong ligában – korábbi nevén EBEL – 325 mérkőzésen lépett jégre, amely igen tekintélyes meccsszámnak felel meg még ebben a sorozatban is, főleg egy magyar csapat tagjától, ráadásul a Fehérvár AV19 csapatával háromszor lett magyar bajnok (2010, 2011, 2012).

- A jégkorong mindig az életem része lesz, minden ember életében meghatározó az első szerelem, nekem pedig a jégkorong volt az első. Nagyon sokat kaptam a sportágtól, mert megtanultam harcolni, másokért küzdeni, kitűzött célokat elérni. Megismertem önmagam, megtanultam alázatosan kezelni a győzelmet, és emelt fővel elszenvedni a vereségeket – ez az élet többi területén, a jövőben is segítséget jelent. – vallotta nem sokkal visszavonulását követően.

Mára szinte a sportág teljes palettáját felöleli munkája, dolgozik edzőként – közel négyszáz ifjú hokis pályafutását követi Hatvanban, Gödöllőn - egyéni képzéseket végez, több ígéretes projekt kidolgozója, illetve aktív részese. Ezen felül pedig az EasyGo to USA Ltd. globális toborzó cégnél játékosmegfigyelői, menedzseri feladatokat is ellát.

Az EasyGo célja, hogy az amerikai partner klubcsapatokból, középiskolákról és egyetemekről toborozzon sportolókat, akik Magyarországon szeretnének tanulni és sportolni. Az elért sporteredmények függvényében kapjanak a kluboktól vagy/és az egyetemektől támogatást arra, hogy folytathassák tanulmányaikat, miközben tehetségükkel segítsék sport klubjukat. Számukra ez a lehetőség egy sokkal járhatóbb út arra, hogy "belekóstoljanak" a profi sportolásba, és költséghatékonyabban szerezzenek mesterképzéses diplomát.

- Orbán Attila professzionális, és szakmai sport múltja biztosíték nekünk arra, hogy megfelelő iránymutatást kapjanak a fiatal tehetséges jégkorongozók sport karrierjük kiválasztásában. Attila többszörös felnőtt válogatott játékosként nemzetközi tapasztalatokra is szert tett, mely tudást magas minőségben kamatoztatja a toborzásban és a legtehetségesebb játékosok kiválasztásában Magyarországon és Európa szerte. Fő feladata a játékos toborzás, jégkorong statisztikák elemzése és értelmezése, legújabb toborzó trendek követése, hazai és nemzetközi jégkorong tornák szervezése és szakmai felügyelete, hazai és európai jégkorong klubokkal való kapcsolattartás és partnerkapcsolati háló bővítése a megfelelő szakmai stábbal. – tájékoztatott Molnár Balázs Easy Go Sportügynökség ügyvezető igazgatója.

A cég képviselőjeként széleskörű programot kínál a középiskolás, vagy már egyetemen tanuló sportolóknak, akik szeretnék tanulmányaikat az amerikai felsőoktatásban folytatni. A szolgáltatás része pedig a sportolók esélyeinek kiértékelése, sport profiljuk létrehozása, a játékosok külföldre közvetítése

- Tehetséges fiatal játékosokat közvetítünk ki külföldre, egyetemi és profi ligákba. Az érdeklődő sportolók középiskolai vagy egyetemi tanulmányi programban is részt tudnak venni, így egy teljes életpálya modellen keresztül, a sportkarrieren kívül a diploma megszerzése is biztosított. A jelentkezők tehetségükhöz és eredményeikhez mérten tudnak sport-és tanulmányi ösztöndíj támogatásra is pályázni. Az U18-as korosztályú jelentkezők számára az AAA, vagy AA csapatoknál középiskolai tanulmányi lehetőséggel együtt lehet pályázni. Az U21-es korosztály számára a középiskolai tanulmányok után amerikai junior jégkorong ligákba való bejutási lehetőséget biztosítunk. A legjobbak számára a sikeres junior ligában való szereplés eredményeképpen megnyílik a lehetőség az amerikai egyetemi jégkorong liga egyik csapatához való csatlakozásra. A játékos bevonásával készítjük el az illető PPRP-jét (Professional Performance Review Plan), profilját, amellyel a fontosabb ligák, több száz csapat felé ki tudjuk őket közvetíteni. Emellett sport- és tanulmányi egyetemi, teljes és rész ösztöndíj lehetőségét is megteremtjük az alábbi amerikai egyetemi ligákba (NCAA Division I., NCAA Division III). Az amerikai egyetemi liga (NCAA) érdeklődve várja a tehetséges női jégkorongozókat, akik számára szintén elérhető akár száz százalékos sport-és tanulmányi ösztöndíj is. – tudtuk meg Orbán Attilától.

Természtesen magyar jégkorongozók is kerültek, kerülnek az Egyesült Államokba, és Európába is. Így Erőss Zoltán (NCAA D3), Medgyes Dorottya (NCAA D1), Mesterházy Báint (NCAA D3), Barna Dávid (USPHL). Karsai Ferenc a finn élcsapat Jokerit próbajátékán vett részt, ahol megfelelt, és várják vissza. Vele Orbán immár három éve foglalkozik.

- Tervünk, hogy minél több játékost behozzunk Magyarországra, ez folyamatban van. – tette hozzá Orbán.

Büszke arra is, hogy a Hydro Fehérvár AV19-ben játszó, a jelen nagy reménységével, Vértes Nátánnal szintén együtt dolgozott. Nevelőedzőjével Kercsó Árpáddal megmaradt a jó viszonya a mai napig, most is megbeszélnek szakmai kérdéseket, a legendás tréner jó barátként segíti munkáját.