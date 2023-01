Migross Supermercati Asiago Hockey – Hydro Fehérvár AV19 4-0 (2-0, 0-0, 2-0)

Asiago, 1253 néző. V.: Rezek, Zrnic, Miklic, Rigoni.

Asiago: Fazio (1) – Gazzola (2), Rutkowski, Misley, Mcshane 1, Finoro 1 (1) – S. Marchetti, Gios, Salinitri (1), Simpson 1, Saracino – Vallati, Rigoni, M. Marchetti, Moncada 1, Castlunger – Zampieri, Stevan, Magnabosco- Vezetőedző: Tom Barrasso.

AV19: Roy – Fournier, Szabó D., Erdély, Hári, Kuralt – Stipsicz, Donaghey, Sarauer, Findley, Leclerc – O’Brian, Campbell, Vértes, Bartalis, Terbócs – Csollák, Ambrus G., Magosi, Németh, Mihály. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Kiállítások: 10, ill. 6 perc.

Kapura lövések: 21-46.

A Fehérvárnak nagy szüksége volt a pontokra, hiszen eddig a túrán nem termett túl sok babér Kevin Constantine együttesének. A ligaelső Bolzano otthonában elszenvedett vereség benne van a pakliban, de hétfőn a sereghajtó otthonában szerzett egy pont sovány, főleg ha a hatba kerülésért küzd egy csapat. Igaz, azon a találkozón az ellenfél négy emberrel többel volt a jégen... Innen indult neki a szerda esti találkozónak a Volán, amely bár kiegyenlített játékkal indult, egy perc leforgása alatt borzasztóvá vált, hiszen rövid időn belül kétszer is kapitulált a vendégek védelme. Két és fél perc elteltével Mcshane volt eredményes közelről, majd alig hatvan másodperccel később Simpson lövése csorgott át Roy-n, 2-0. Bár Findlay és Forunier is gyorsan szépíthetett volna, Fazio hárított. Átvette az irányítást a Volán, de a kevesebb hazai helyzet veszélyesebb volt, mint Háriék próbálkozásai. Négy perccel a játékrész vége előtt Hári került nagy helyzetbe, de középről leadott kapáslövését védte Fazio.

Fejér vármegyei emberelőnnyel startolt el a második harmad, de csak Leclerc előtt adódott igazi helyzet, a francia csatár középről leadott lövését kitolta az olaszok kapusa. Öt az öt ellen is be tudta szorítani a hazaiakat a Volán, a vendégek lőttek mindenhonnan, Fournier távoli lökete után a kipattanó Terbócs elé került, de nem sikerült áttuszkolni Fazion a pakkot. Öt perc eltelte után újra emberelőnybe támadhatott az AV19, de semmi nem akart sikerülni, Leclerc lövését blokkolták, Hári ütője beletört egy próbálkozásba, majd egy kipattanót Erdély és Terbócs sem tudott közös erővel értékesíteni. Nyolc perc eltelte után betalált a Fehérvár, Campbell távoli bombája akadt be, de videózás után elvették a találatot a bírók, a védő Vértest lökte rá a kapusra. Később ismét öt a négy ellen támadhatott a Fehérvár, de ezt a fórt sem sikerült értékesíteni. Menet közben belenyúlt a sorokba Kevin Constantine, Vértes felkerült az első sorba, Erdély pedig Bartalis és Terbócs mellé került. Az olaszok kontráiban is megvolt a veszély, Moncada ugrott ki egy szerzett koronggal, de Roy fogta a ziccert szerencsére.

A harmadik harmadot is emberelőnybe kezdhette a Fehérvár, Sarauer és Terbócs előtt is adódott lehetőség, de nem sikerült élni egyikkel sem. Öt az öt ellen Salinitri került helyzetbe, de Roy jól zárta a szöget, egy jóval bátrabb Asiago jött ki az utolsó húsz percre. A Volán sem adta fel, de az átütő erő és a támadó harmadbeli pontosság hiányzott a vendégek játékából. Bartalis tartotta szépen a korongot a harmad derekén a hazai kapu környékén, majd Donagheyt hozta helyzetbe, de Fazio résen volt, a túloldalon Rutkowski lövését védte Roy. Az egész mérkőzésen veszélyesen játszó Terbócs került jó lövőhelyzetbe kilenc perccel a mérkőzés vége előtt, de ismét az olaszok kapusa győzött kettejük párharcában. Hazai emberelőnyben Fournier és Marchetti találta meg egymást, majd épp a büntetőpadról visszatérő O’Brian tett rendet, de így is újabb fórt kaptak az olaszok. Ezzel pedig már élt az Asiago, Moncada kotort be közelről egy Roy-ról lecsorgó korongot, 3-0. A folytatásban is próbált nyomni a Fehérvár, de semmi sem sikerült, sőt Finoro üres kapura betalált, 4-0.

Újabb vereségével hat pontra került a legjobb hattól a Hydro Fehérvár AV19. A gárda hétvégén a Magyar Kupán szerepel majd, az elődőntőben az Újpest lesz az ellenfél.