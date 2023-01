A női röplabda Extraligában jelenleg hét forduló után a 8. helyen tanyázik a MÁV Előre SC-ST Solar együttese. Egy nyert és hat elvesztett mérkőzést követően ezzel sereghajtók a kék-fehérek, így némi vérfrissítésre van, illetve lesz szükség ahhoz, hogy kiharcolják a legmagasabb osztályban a bennmaradást.

A nyár folyamán nagy reményekkel érkezett a klubhoz Vajda Beáta, aki többszörös román és magyar bajnok strandröplabdázó, és a teremben Bajnokok Ligája-tapasztalattal is rendelkezett. Bár több mérkőzésen csapata legjobbja volt, ám az látszott, hogy nem tekinti végállomásnak a 26 esztendős játékos a Loki csapatát. Így igazán nem lehetett azon csodálkozni, hogy kenyértörésre került sor, Vajda pedig továbblépett, és a hírek szerint Svájcban folytatja pályafutását.

Rajta kívül elhagyta még a csapatot az azeri feladó, Alishanova Shafagat is.

Azért érkezőről is be tudunk számolni, szombaton landolt a gépe a 23 éves, 185 cm magas Maia Patricia Dvoraceknek, aki az Amerikai Egyesült Államokból igazolt le a klub. A balkezes átló a Kaliforniai Truckee-ban született. Középiskolai és egyetemi röplabdás karrierje után először játszik Európában és azon belül a magyar élvonalnak számító Extraligában.

- Azért választottam a MÁV Előre SC-t és Magyarországot, mert úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon jó hely az európai pályafutásom megkezdéséhez, és egy olyan hely, ahol új és izgalmas kihívás vár rám. Amióta aláírtam, igyekeztem minél többet tanulni a helyi röplabdáról és az itteni bajnokságról, de tudom, hogy lesznek dolgok, amik meg fognak lepni. Izgatott vagyok, hogy kiléphetek a komfortzónámból és tanulhatok, fejlődhetek játékosként és emberként egyaránt. Bővíteni szeretném a tudásomat és a játék iránti szeretetemet, miközben jó kapcsolatokat igyekszem kiépíteni, amelyek remélhetőleg a pályán eredményre vezetnek. Elsősorban a nyitásaimmal és a kettes helyen történő támadásaimmal tudom segíteni új csapatomat. Ha a csapattársaimról van szó, szeretek viccelni és szeretem megmosolyogtatni az embereket, de arra is vágyom, hogy egymást szorgalmazzuk, hogy keményen dolgozzunk egy olyan sportért, amelyet szeretünk. Azt hiszem, meg tudom találni az egyensúlyt. – hangsúlyozta bemutatkozásakor a kaliforniai születésű röplabdázó új csapata honlapján.

Annyi még biztos, hogy Dvoraceken kívül a héten több új szerzemény szerződtetését is be fogja jelenteni a klub.