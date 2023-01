Igazi hatpontos derbi várt Kevin Constantine alakulatára, hiszen a nyolcadik kék-fehérek a hetedik Klagenfurt otthonában vizitáltak. Minden pontnak jelentősége van a legjobb hatba kerülésért folytatott harcban, úgyhogy nagy volt a tét kedd este. A Volán kerete ismét nem volt teljesen, bár Magosi Bálint és Anrew O’Brian visszatértek, a sérültek listájára Horváth Milán és Henrik Nilsson mellé felkerült Alex Petan is, azonban ott volt a csapatban a nemrégiben igazolt hátvéd, Donaghey. A találkozót a tétnek megfelelően nagy iramban kezdték a fleek, az első lehetőség a vendégek előtt adódott, Bartalis lódul meg, lövését védte Dahm. Később emberelőnybe került a KAC, Lessio, valamint Fraser próbára tette Roy-t, de a Fejér megyeiek kapusa tudott hárítani. Újabb kivédekezett hátrány után Findlay közelről, majd O’Brian távolról igyekezett veszélyeztetni. A Fehérvár is megmutathatta mit tud öt a négy ellen, de a kék-fehérek sem találtak be. A játékrész második felében egyre többször teremtettek veszélyt Ulm kapujára, de hiába a helyzetek mindkét oldalon, gól nem született.

A középső harmad elején Findlay harcolt ki egy kiállítást, az emberelőnyt pedig ezúttal már ki is használta a Fehérvár, szép akciót Leclerc zárt le pontosan, 0-1. Nem sokkal később ismét fórban jöhetett a Volán, de nem sikerült növelni az előnyt, Erdély pedig közel járt a gólhoz, azonban Dahm védeni tudott. A túloldalon Ticar került ziccerbe, de Roy hárított. Fölénybe került a Klagenfurt, Lessio helyzeténél kellett ismét közbeavatkoznia a vendégek kapusának. Egy kimaradt fehérvári emberelőny után az osztrákok is öt a négy ellen jöhettek, de Sarauer léphetett ki, ám Dahm eszén nem tudott túljárni. A harmad végén egy újabb hátrányban beszorult a Volán, Lessio több ízben is próbálkozott, de Roy szerencsére résen volt mindegyik alkalommal.

A harmadik játékrész elején közel került a Fehérvár a második gólhoz, Sarauer tálalt Leclerc elé, de a francia támadó oldalról leadott lövését fogta Dahm, majd Németh kerülte meg a kaput, de nem sikerült betalálnia. Két és fél perc elteltével azonban kettőre nőtt a Fejér megyeiek előnye, Stipsicz pontos lövésénél takartak jól a társak, az osztrákok kapusa tehetetlen volt, 0-2. Okosan és jól játszott a Hydro Fehérvár AV19, ha kellett Háriék tartották a korongot, vagy lassították a játékot, de ha nyílt lehetőség, mentek előre és próbálták megszerezni a mindent eldöntő harmadik gólt. A KAC sem adta fel, olykor beszorult a Volán, négy perccel a vége előtt emberelőnybe került a Fehérvár, de nem sikerült lezárni a nyitott kérdéseket. Sőt, a végén levitte kapusát a Klagenfurt, a hazaiak pedig 1.52-vel a vége előtt szépítettek Bukarts révén, 1-2. Kevin Constantine időt kért, megnyugtatta övéit, Erdély pedig bevágta üres kapura a magyar együttes harmadik gólját, 1-3. A Hydro Fehérvár AV19 nagyon fontos három pontot zsebelt be Klagenfurtban. Folytatás pénteken hazai jégen a Ljubljana ellen.

Jegyzőkönyv

EC-KAC – Hydro Fehérvár AV19 1-3 (0-0, 0-1, 1-2)

Klagenfurt, 3071 néző. V.: Fichtner, Trilar, Bedynek, Gatol-Scharafranek.

KAC: Dahm – Postma, Strong, Bukarts 1, Ticar (1), Ganahl – Unterweger, Jensen, Lessio, Hundertpfund, Fraser – Maier, Vallant, Hochegger, Zalewski, Kraus – S. Witting, Gomboc, M. Witting. Vezetőedző: Petri Matikainen.

AV19: Roy – Fournier, Szabó D., Erdély 1, Hári (1), Kuralt (2) – Stipsicz 1, Donaghey, Sarauer (1), Findlay, Leclerc 1 – O’Brian, Campbell, Magosi, Bartalis, Mihály – Csollák, Ambrus G., Vértes, Németh, Terbócs. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Kiállítások: 10, ill. 8 perc.

Kapura lövések: 23-28.