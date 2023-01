Pedig az elmúlt hetek nem voltak egyszerűek az együttes számára, ugyanis a keretből sorra dőltek ki a hátvédek. Bár a csapat továbbra sem teljes, javult a helyzet az elmúlt napokban, Klagenfurtban visszatért Andrew O’Brian és Magosi Bálint is, valamint ott volt a társakkal az új hátvéd, Donaghey is. A találkozón jól játszott a Volán, nem voltak eladott korongok, a mérkőzés nagy részét uralni tudták a kék-fehérek. A vezetést a második harmad végén emberelőnyből Leclerc révén sikerült megszerezni, majd a harmadik harmadból még három sem telt el, amikor Stipsicz kettőre növelte az előnyt. Bár a folytatásban a hazaiak mindent megpróbáltak, Roy és a védelem kiválóan tette a dolgát. Aztán a mérkőzés végén hat az öt ellen támadhatott a KAC, sikerült is szépíteniük a hazaiaknak, de Kevin Constantine jó érzékkel időt kért, megnyugtatta övéit, és Erdély üreskapus góljával végleg eldőlt a három pont kérdése. Lényeges volt a Fehérvár számára, mert a hatodik helyért, azaz a biztos rájátszást jelentő pozícióért nagy harc várható az ICEHL-ben.

– Nagy győzelem volt ez. Sok hiányzónk volt, beteg játékosaink is voltak, így kicsit rövid volt a kispad. Ezen a héten többen is visszatértek, többen sérülésből, így már egészségesebben vágtunk neki ennek a mérkőzésnek, mint az elmúlt hetekben, és ez meg is látszott. Több energiánk volt, mint a legutóbbi meccsen. Nehéz idegenben nyerni, kiváló az ellenfél, nehéz ellenük játszani hazai pályán, ráadásul hosszú buszút is volt mögöttünk. Számtalan ok dönthetett volna a Klagenfurt javára. De jár a kalapemelés a srácoknak, keményen dolgoztak, betartották a taktikát az az emberhátrány is jól működött. Szóval ez egy nagyon fontos és nagy győzelem volt a csapatunknak – értékelt Kevin Constantine a lefújás után.