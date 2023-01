Túlságosan szép emlékei nincsenek a fehérvári együttesnek a legutóbbi boglári kirándulásukról. Közel két és fél éve, 2020 szeptemberében szaladt bele a gárda egy olyan vereségbe itt, amely fekete lapként vonult be a klub történelem könyvébe. 34-24-re kaptak ki az akkori NB I újoncától, a Boglári-Akadémia SZISE néven szereplő csapattól. Az akadémisták jelentős többsége azóta már szintén NB I-es szinten szerepel tovább, jóval erősebb alakulatokban. Ettől függetlenül óriási meglepetés volt ez a tízgólos győzelmük, amely előre vetítette a formán kívül játszó Fehérvárnál, hogy ez a vereség a csapatot öt évig irányító Deli Rita vezetőedző állásába kerül majd, hiszen a szakember ezt követően, a mérkőzés másnapján lemondott.

- A hazaiak nagyon jól játszottak, amihez mi kellőképpen asszisztáltunk. Bizonyítanunk kellett volna, hogy az eddig megvalósított játékot pontokra tudjuk váltani, mert nekünk ez kötelező győzelem lett volna. Minden tekintetben alulmúltuk magunkat, mind a vereség, mind a gólkülönbség szégyenteljes. – idézzük Deli meccs utáni nyilatkozatát.

Mindenesetre a vezetőedzői székben váltó, és azóta immár másodjára is a csapatot dirigáló Józsa Krisztián most sincs igazán könnyű helyzetben. Lányai a Magyar Kupától egy hete kiábrándító játékkal búcsúztak a másodosztályú Szombathelyi KKA otthonában. Intő jel lehet a számukra, hogy a NEKA ugyan a tabella 13., utolsó előtti helyét foglalja el, ám több szoros mérkőzésük volt, emellett pedig a Dunaújvárosi Kohász KA ellen negyven percig vezettek, majd pontot raboltak (18-18).

Ennek tetejébe Józsa még nagyon jól emlékezhet arra, hogy 2021 májusában, immár a Köfém Sportcsarnokban is megfricskázták csapatát a boglári fiatalok, akik 34-31-re diadalmaskodtak ellenük az idény során másodjára is.

- Különleges mérkőzés lesz, tudjuk azt, hogy a NEKA milyen helyzetben van, és Balatonbogláron egyik csapatnak sem könnyű nyerni, ott mindig speciális és különleges hangulata van a meccsnek, ráadásul még mi sem tudtunk győzni ellenük. Fiatal, jól felkészített, tehetséges csapat lesz az ellenfelünk, éppen ezért nehéz mérkőzésre számítok. A célunk egyértelműen a győzelem. Ki szeretnénk javítani az elmúlt hetet, de ehhez újra össze kell raknunk a védekezésünket, hiszen ez volt a legnagyobb problémánk Szombathelyen. – hangsúlyozta a tréner.

Tamara Szmbatjan az Alba irányító-átlövője még nem játszott ellenük, de tisztában van riválisuk erényeivel.

- A NEKA jó csapat fiatal és ambiciózus játékosokkal, akik otthon mindig a maximumot akarják kihozni a mérkőzésből és a végsőkig küzdenek. Ennek ellenére lépünk pályára, hogy nyernünk kell, így ezen a héten még keményebben dolgoztunk, és próbálunk a lehető legjobban koncentrálni.