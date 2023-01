Gárdony-Pázmánd NKK - OXXO Energy Orosházi NKC 20-28 (6-12)

Gárdony, 100 néző. Vezette: Ignéczi Ivett, Pánczél-Héjjas Tímea

Gárdony-Pázmánd NKK: Csatlós - Ágoston, Kovács D. 4, Becséri 4, Zámori, Hamuth 5, Lukovics 2. Csere: Csatlós (kapus), Kukucska 3, Bártfay, Takács C., Szűcs N., Sárvári, Hargitai 2, Ragó, Bozsok. Vezetőedző: Virincsik Anasztázia

Orosháza: Bálint - Iván 7, Kenyeres 1, Zavaczki 2 (1), Ács 2, Vörös 4, Ludvig 2. Csere: Szőke (kapus), Mikula 2, Gara 1, Bíró 1, Baráth 1, Prozlik 1, Bedron 1, Patyi 3 (3) Vezetőedző: Morva Zoltán

A SZISE felett aratott idegenbeli diadalt követően bizakodtak a tópartiak, hogy az OXXO-Orosházi NKC ellen tovább kapaszkodnak a tabellán. Azonban rettentően beragadt a Gárdony, közel kilenc percen át képtelen volt betalálni, mikor Hamuth Lili megdobta a hazaiak első gólját, az Orosháza már öttel elhúzott. 1-7-nél, a 11. percben kért időt Virincsik Anasztázia, kapust is cserélt, valamint mezőnyben is két helyen változtatott, de csak nagyon lassan rendezte a sorokat a Gárdony-Pázmánd. Lukovics és Hamuth találataival próbált araszolni a Velencei-tavi egylet, majd a játékrész utolsó tíz percében a vendégek is egyre többet hibáztak a szorosabbá fűzött gárdonyi védelem előtt. Becséri Kitti rutinja és káprázatos, alulról megeresztett felső sarkos gólja adhatott volna lendületet, de az orosházi cserék jól szálltak be, s hatgólos fórt kovácsoltak a szünetre, 6-12.

Fordulás után is a vendégek domináltak, miközben a játékvezetői páros ténykedése is borzolta a kedélyeket a gárdonyiak hibái mellett. Ezen az estén a tópartiak kapusteljesítménye szinte értékelhetetlen volt, a 38. percben már tíz góllal vezetett az Orosháza (7-17), s az sem segítette Virincsik Anasztázia dolgát, hogy sérülés miatt még a félidő első harmadában megsérült Becséri Kittit, majd az agilisen harcba szálló Sárvári Krisztinát is elvesztette. A játékrész derekán megpróbálkozott a felzárkózással az ekkor már leginkább Hamuth Lili vezérelte Gárdony, de a differenciát hét gólnál kevesebbre nem tudta olvasztani. A találkozó hajrájában a megállíthatatlan Iván Emese mellé a padról érkezőknek is volt keresnivalójuk, így az Orosháza magabiztos győzelmet aratott.