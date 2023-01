Kevesen gondolhatták, hogy az ezer sebből vérző, és a tabella utolsó előtti helyén álló Bikák megszoríthatják az erdélyi alakulatot, pedig így történt. A 33. percben már három góllal vezettek, így szurkolóik joggal bízhattak a pontszerzésben. Nemcsak nagyot küzdöttek, hanem az idény eddigi egyik lejobb teljesítményével is kirukkoltak. Más kérdés, hogy a hajrára bedarálta vendéglátóit a GYHK, és a ráadás második percében pedig eldöntötte a csatát.

A csapatok vezetőedzői hosszasan elemezték az összecsapást a találkozót követően.

- A héten sokat foglalkoztunk az egy-egy elleni csatákkal, és szerintem nagyot léptünk előre ezekben. Jól akartunk kezdeni, és talán frissebbek is voltunk a meccs elején. Bár több lövésük volt az első harmadban, a nagyobb lehetőségek előttünk adódtak. A második harmad volt a legjobb számunkra ezen a meccsen, nagyon örültem annak, amit láttam, a pálya mindkét oldalán erősek voltunk, odaértünk a lepattanókra, gólokat szereztünk. A harmadik felvonásban voltak kihagyásaink, sajnos nagy árat fizettünk a hibákért, amiket elkövettünk. Az első negyven percben kettő ilyen volt, ebből egy gólt kaptunk, a harmadikban három, amiből pedig kettőt. A végén nagy esélyünk volt a három pont megszerzésére is, de elhibáztuk a ziccert, a ráadás pedig balszerencsés volt, végig nálunk volt a korong, Ödman Hadzinikolic elesett és a kettő az egyet értékesítették. Ezzel együtt nagyon sok jó dolgot láttam, nagyot léptünk előre az előző meccsekhez képest, de azt is megmutatta ez a találkozó, hogy egy olyan csapat, mint mi, nem követheti el ugyanazokat a hibákat újra és újra. Összességében jó teljesítményt nyújtottunk, a listavezető dolgát nagyon meg tudtuk nehezíteni és jól játszottunk, figyelembe véve a helyzetünket, de az csalódás, hogy minden a kezünkben volt ahhoz, hogy megnyerjük a mérkőzést. Jó játékkal fejeztük be hazai szereplésünket az alapszakaszban, bárcsak többször teljesítettünk volna így. – hangsúlyozta a Dunaújváros Acélbikák trénere Niko Eronen.

– A harmadik harmadban játszottunk úgy, ahogy ildomos lett volna végig. Ahogy közlekedtünk a jégen a harmadik harmadban, látszott, hogy nem vagyunk elfáradva, egyszerűen nem tettük ki azt az első harmincöt percben, amit ki kellett volna tennünk, de ahogy elkezdett égni a ház, akkor ráléptünk a gázpedálra, elkezdtünk gyorsan, agresszívan jégkorongozni, nyomás alá helyeztük a DAB-ot, mert láttuk, hogy nyomás alatt hibára képesek. Ez elmaradt az első két harmadban, de így is óriási helyzeteink voltak, lőttünk kapuvasat, megvoltak a lehetőségeink, de ahogy Kangyal Balázs barátom szokta mondani, a hoki istene ilyen, ha nem dolgozol meg érte, a vas sem fog bemenni. Onnantól kezdve, hogy elkezdtünk dolgozni, más volt a történet. A fejben való felkészülést kell jobbá tenni, eddig ez nem fordult elő velünk, de ennyi meccsnél törvényszerű, hogy előjön ez is, emberekről beszélünk, de nyilván nem szeretnénk több ilyet látni. Ami pozitív, ahogy a srácok érezték a bajt, s ahogy változtatni tudtak, az jó karakterre vall, és becsületesen dolgoztak azért, hogy győztesen hagyják el a jeget. Azt gondolom, megérdemelt a két pont, mert, amit beleraktunk, az elég volt ehhez, de nyilván az egy pontunkba került, hogy nem úgy dolgoztunk a meccs elején, ahogy kellett volna. – fogalmazott Szilassy Zoltán a Gyergyói HK vezetőedzője.