Nem indult jól a találkozó, hiszen Fejes már a 2. percben előnyhöz jutatta a hazaiakat, bántóan egyedül maradt a magyar válogatott kapusa Márkussal szemben. Az első húsz percben Vincze Péter is betalált, így 2-0-val vonultak a csapatok az első szünetre. A második harmad kiállításokkal volt teli, a fehérvári fiatalok öt a három elleni hátrányt is kivédekeztek. Egyenlő létszámnál aztán Jalonen betalált, de ezt követően megrázta magát a FEHA19, fél percen belül kétszer is megrezdült a hazaiak hálója. Ezután azonban sajnos rosszul sikerültek a játékrész utolsó percei, így 6-2-vel fordultak a felek az utolsó harmadba, A játék képe nem sokat változott, a Gyergyó 9-3-ra nyert. A mérkőzés után azonban az eredmény ellenére egyik vezetőedző sem volt igazán elégedett.

– Mindig, amikor idejövünk, az igazából a csapatunk karakterének a tesztje: fiatal játékosaink vannak, akiknek meg kell mutatniuk, hogy készen állnak a kihívásra. Az első harmadban ez sajnos nem igazán működött, puhák voltunk, szembe kellett néznünk a ténnyel, hogy kemény esténk lesz. A második harmadra kicsit izgalmasabbá tettük a meccset, jól játszottunk emberhátrányban, és azt a karaktert mutattuk, amelyre szükségünk volt. Feljöttünk 3-2-re, aztán olyan gyerekes hibákat vétettünk, amelyek újfent háromgólos előnyhöz juttatták az ellenfelet, és vége lett a mérkőzésnek. Összességében sok mindenen kell dolgoznunk, sokat kell tanulnunk, a legfontosabb pedig az, hogy nem jégkorongozhatsz úgy, ha nem mutatsz karaktert. Ha félsz attól, hogy hibázol, hogy elveszíted a mérkőzést, az nem vezet jóra, ha pedig a teljes képet nézzük, akkor minden mérkőzésen ki kell tenni a szívünket a jégre. Keményen kell játszani, ez az egyetlen módja, hogy sikeres legyen a csapatunk – fogalmazott a lefújás után Anatoli Bogdanov.

– Jobb lett volna nem látni ezt a mérkőzést, nyilván az eredménynek örülünk, de annyi hülyeséget csináltunk, hogy az elképesztő. Ez most még belefér, de tíz meccsen belül vagyunk a rájátszásig, és nem akkor kell megnyomni a playoff-gombot, amikor az indul, hanem már most. Akkor lesz egy csapat jó, ha 0-0-nak megfelelően hokizik akár ötgólos előnynél is. Védekezésben nem voltunk túl jók, a mérkőzés alakulása azt hozta, hogy a fókuszunk nem ott volt, ahol lennie kellett volna. Nyilván szép gólokat lőttünk, amiért elismerés illeti a fiúkat, de a közeljövőben nem így fognak alakulni a meccsek. Fontos, hogy ne rögzítsük a rossz dolgokat a jövőre nézve – értékelt Szilassy Zoltán a Gyergyó trénere.

A FEHA19 szerdán nem játszott meccset, ennek ellenére a fiataloknak nem telt el jég nélkül a napja, dél körül edzést vezényelt a szakmai stáb a társaságnak, a hangsúly a hibák kijavításán volt. A közel másfél órás tréning után jól esett a játékosoknak az ebéd, majd ezt követően a délutánt megkapta a csapat kikapcsolódásra. Ezt mindenki máshogy töltötte, volt aki találkozott a családtagjaival, mások a hotelben vagy a városban sétával próbáltak kikapcsolódni az eddigiekhez képest jóval szebb, napos időben.

Csütörtökön már mérkőzést játszanak ismét a fiatalok, magyar idő szerint 17.30-tól az elmúlt időszakban jó néhány, rutinos légióst igazoló Csíkszereda lesz a FEHA19 ellenfele.