Dunaújvárosi Acélbikák – Gyergyói HK 4-5 (2-1, 2-1, 0-2, 0-1) – h.u.

Dunaújváros, 164 néző

Vezette: Babic, Varjú, Vincze D., Sábián

Dunaújvárosi Acélbikák: Kovács D. – Brus, Varga A., Embrich 1, Hadzinikolic 1 (1), Valtola 1 (1) – Kmec (1), Svars, Ribcsik, Somogyi B., Szalma – Léránt, Vas Márk, Horváth Á., Marosi, Strenk – Lammi, Dézsi Bence, Mihálik 1, Szabó Cs. Vezetőedző: Niko Eronen

Gyergyói HK: Rinne – Haaranen 1 (1), Kozma Zs., Bodó 1 (1), Orban B. 1 (3), Tranca - Fejes, Györfy, Sárpátki, Sylvestre 2 (2), Vincze P. - Imre, Marttinen (1), Császár, Sándor-Székely, Szigeti – Todor, Bíró G., Di Diomete, Silló. Vezetőedző: Szilassy Zoltán

Kiállítások: 6, ill. 6 perc

Kapura lövések: 33-40

Gól emberelőnyből: 2/0, ill. 3/0



Nem váratott magára sokáig az első vendég gól, a 2. percben Orban Brance-et hagyták őrizetlenül a bekkek, aki nem sokat pepecselt, és a hálóba vágta a pakkot, 0-1. Majd a 4. percben Dézsi Bence egyedül tört kapura, de a kapuvasat találta telibe. Aztán szinte a semmiből egalizált a DAB, Jozef Mihálik vágta kapura a pakkot, ez kijött Rasmus Rinne kapusról, de a kipattanót már belőtte a veterán csatár, 1-1. Nem kellett sokat várni a folytatásra, fél percen belül fordítottak a piros-fehérek, Olli Pekka Valtola talált be közelről, 2-1. A harmad hajrájában már sokan a gólvonal mögött látták Orban lövését, de ezt hatalmas bravúrral védte Kovács Dávid.

Az első szünet után eltékozolt a DAB két emberelőnyt, bár többször bevehették volna közben Rinne ketrecét. Aztán, ha fórból nem ment a 31. percben egy remek korongszerzés után Ödman Hadzinikolic fektette el a kapust, és lőtt a hálóba, 3-1. Három perc múlva gyors gólváltást láthattunk, előbb Erik Embrich talált be, majd Matias Petteri Haaranen 8 méteres lökete jutott a kapuba, 3-2. A percben Orban nagyszerűen készítette le a pakkot, amelyet Sebastien Sylvestre kíméletlenül be is vágott, 4-3. Az 50. percben ledolgozta hátrányát a GYHK, Sylvestre maradt üresen, és értékesítette helyzetét, 4-4.

Jöhetett a hosszabbítás, melynek a 2. percében Orban passzát Christopher Bodó egy lépésről lőtte be, 4-5.