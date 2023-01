Ismét a hajrá döntött a matyóföldi gárda elleni mérkőzésen, ám most nem Hornyák Zsolt együttese örülhetett. A második félidőben veszélyesebben játszó Mezőkövesd Drazsics góljával otthon tartotta a három pontot.

Spandler mindjárt a 4. percben megszerezhette volna a vezetést egy szöglet után, de szemfüles Zahedi is közel került az első idei PAFC-gólhoz. Nem sokkal később érzékeny veszteséget szenvedett a PAFC, tíz percnyi játék után sérülés miatt le kellett cserélni Mezghranit, akit a nemrég igazolt horvát Bartolec váltott. A 13. percben Nagy Zsolt beadását Zahedi lőtte mellé. Pár percre rá Spandlernek kellett nagyot mentenie Drazsics közeli próbálkozásánál. A másik oldalon aztán Corbu került ziccerbe, de továbbra sem született gól, ellenben egyre nőtt a feszültség a pályán, a VAR lehetséges piros lap ügyében vizsgálódott.

A fordulás után az 52. percben még közelebb került a vezető gólhoz a PAFC! Nagy Zsolt elől Zahari mentett nagyot az utolsó pillanatban a gólvonal közelében. Egyre inkább úgy tűnt ezen a meccsen senki sem fog gólt lőni, a 66. percben Karnyicki középre passzolta a kapus borzalmas passzát, Drazsics pedig az üres kapu mellé lőtt. A 80. percben tört meg a jég, de ebben semmi öröme nem volt a felcsútiaknak, ellentétben az őszi meccsel ezúttal vetélytársuk talált be a hajrában a kapuba. Besirovic átadását Drazsics küldte közelről Tóth kapujába. Pár perccel később Colley lábában maradt az egyenlítés, Bartolec remek emelése után a gambiai lövését Kállai blokkolta. A végére még maradt egy Babuniszki-kapufa, meg egy Baluta piros lap. Létszámban is hátrányban fejezte be első idei bajnokiját a Puskás Akadémia.