Kecskeméten nőtt fel, a tanyasi élet sem áll messze Virág Andrástól, derült ki Médiaválogatott sárbogárdi összetartásán. Amint megérkezett a tanyára, rögvest kefét kapott a kezéhez, hogy kivegye a részét a disznóperzselésből.



- Ez az én gyerekkorom igazából. Még mikor keresztapám élt, karácsony előtt mindig volt egy közös családi disznóvágás, aztán újév után, február végén még egy. Hosszú ideje ez volt az első alkalom, hogy még a perzselésből is kivehettem a részem ” – mondta, hozzátéve, élsportolóként ugyan csak hobbiszinten foglalkozott a dietetikával, de meglátása szerint heti egy alkalommal nemhogy belefér, szükségszerű is, hogy disznóhúst vagy egyéb vöröshúst fogyasszanak.

Fotós: Prémium Média & Sport Management Zrt.

- Mindig is szerettem kísérletezni magamon, sokféle diétát kipróbáltam, még a vegán étrendet is. Nem tudom, ki hogyan tudja ezt az egészet megállni, én a második hónap végére már kívántam a húst. Idővel kialakult, hogy versenyekre készülve az étkezésem úgy nézett ki, hétfőtől péntek ebédig vegán étrenden voltam, utána ettem egy kis halat, fehérjedúsabb ételt, majd hétvégén jöhetett a hús hússal. A tanulmányok is ezt mutatják, vörös húsból heti egyszer, vagy ha annyi van otthon, hogy nem akar elfogyni, akkor kétszer érdemes fogyasztani. Ez nekem bevált.”

Felelevenítette, a karate is azon sportágak közé tartozik, ahol a súlycsoportok miatt nagy jelentősége van a fogyasztásnak, ő pedig az ecsetelt életmódjának köszönhetően rendre úgy tudott megérkezni a nagy versenyek előtti edzőtáborokba, hogy ott már hozta a 75 kilogramm alatti versenysúlyt, amit a mezei hétköznapokban egyébként három-négy kilóval haladt meg.

Sárbogárdon egy új kihívást is talált magának, ezt pedig a csikós legényeknek köszönheti.

- Próbálkoztam csattogtatni az ostorral. Annyira idegesített, milyen lazán csinálják. Itt vagyok harminckét éves, ők meg mondjuk voltak tizennyolc... Kinn a szakadó hóesésben egy órán át gyakoroltam, hogy ráérezzek. Már lefagyott a kezem, olyan szinten bedurrant a karom, mint Popeye-nek a mesében. Végül egy csattanás sikerült előre! Oldalra egy könnyebb dolog, ott sokaknak, ha nem is elsőre, de másodikra sikerül. Úgyhogy most találtam magamnak egy új kihívást. Azt fogom gyakorolni a közeljövőben, hogy minden irányba tudjak csattogtatni, mert nagyon tetszik.