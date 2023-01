Már jóval az összecsapás lefújása előtt kiderült, hogy a debreceniek magabiztos, 5-1-es győzelemmel mehetnek haza. Ezt elsősorban jobb helyzetkihasználásuknak köszönhették, valamint a kapu előtt sokkal határozottabbnak bizonyultak vendéglátóiknál.

- Jól kezdtük a mérkőzést, ráadásul végig harcoltuk az ötperces emberhátrányt is, és ekkor úgy tűnt, hogy körülbelül ott folytatjuk játékban, ahol a DVTK ellen abbahagytuk. A második harmadra azonban minden szétesett, nem küzdöttünk, nem korcsolyáztunk, nem tudtunk passzolni, és nem tudtunk élni a helyzeteinkkel sem. Amikor benne vagy a meccsben, azt csinálod, amit kell, ezek jönnek ösztönből, de ha csak egy kicsit nem koncentrálsz, nem csinálod azokat a dolgokat, amik a győzelemhez kellenek, akkor kihagyod a tiszta gólhelyzeteket is. Szomorú volt látni, hogy a játékosok nem élvezték a játékot, és nem tették bele azt az erőfeszítést, ami kellett volna. – fogalmazott a mérkőzés után Niko Eronen, a DAB trénere.

- Nagyon örülünk, mert hosszú idő után tudtunk újra négy sorral játszani, s ahhoz, hogy hosszabb távon is eredmények legyünk, szükség van mindenkire. Az első harmad nagyon szoros volt, a másodikban tudtunk egy kicsit jobban ellépni, de azt ki kell emelni, hogy ehhez kellett Hetényi Zoltán kitűnő teljesítménye is, hiszen a kritikus pillanatokban nagyon jó védéseket mutatott be. Minden sor hozzá tudott tenni a teljesítményünkhöz, tudott jó helyzeteket kialakítani, így összességében megérdemelt volt a győzelmünk. – vélte Kecskeméti Áron, a DEAC másodedzője.