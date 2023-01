Dunaújvárosi FVE – Tatabánya Women Water Polo 20-7 (3-1, 5-1, 7-1, 5-4)

Gólszerzők: Dobi 6, Jonkl 4, Garda 3, Sümegi 3, Horváth B., Mucsy, Szabó N., Somogyvári, ill. Zink 3, Zantleitner H. 2, Rajna, Kovács J.

A DFVE veretlenül várta az év első bajnokiját, a Fejér megyeiek célja pedig nem is lehetett más, mint a szerdai, UVSE elleni rangadó előtt felvenni újra a ritmust az eddig mindössze egy győzelmet számláló Tatabánya ellen. Az első gólra több mint két percet kellett várni, ekkora Dobi Dorina az általa kiharcolt büntetőt értékesítette. A fiatal játékos ott folytatta, ahol 2022-ben abbahagyta, kisvártatva akcióból is betalált, 2-0. Három és fél perccel a játékrész vége előtt szépítettek a vendégek, a második tatabányai fórból Zink Petra lőtt gólt, 2-1. Nem sokáig volt egygólos a hazai előny, Mucsy emberelőnyből megszerezte a dunaújvárosiak újabb gólját, 3-1. A második negyedet Szabó Nikolett nyitotta meg, de erre Rajna Enikő gyorsan szépített büntetőből, 4-2. Ebben a nyolc percben ennyi sikerélmény jutott a Tatabányának, Mihók Attila együttese azonban nem vett vissza a tempóból. Dobi kétszer akcióból volt eredményes, rajta kívül még mattolta a vendégeket Jonk és Sümegi is, 8-2.

A szünet után majdnem két percet kellett várni az első hálórezdülésre, ekkor emberelőnyből Dobi célzott pontosan, majd Garda büntetőből volt eredményes, 10-2. Ebben a negyedben Garda is belendült a gólszerzésbe, a vendégektől mindössze Zink talált be, az utolsó nyolc percnek 15-3-as állással láttak neki a csapatok. A záróetapban lőtte a legtöbb gólt a Tatabánya, szám szerint négyet, de ez is csak arra volt elég, hogy csak eggyel növekedjen a DFVE előnye, vége 20-7-es hazai siker lett. Mihók Attila együttese magabiztos sikerrel hangolt az UVSE ellen.