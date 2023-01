Hajduk Split - MOL Fehérvár FC 3-2 (3-1, 3-2, 3-2)

Porec, Zelena Laguna Football Camp, 200 néző

Hajduk Split: Sentic - Mikanovic (Lovrencsics, 61.), Awaziem (Vuskovic, 61.), Borekovic (Kalinic, 61.), Melnjak (Fossati, 61.) - Grgic, Kalik - Mlakar, Krovinovic, Sahiti - Livaja. Vezetőedző: Ivan Leko

MOL Fehérvár FC: Kovács D. - Bese (Nego, 31.), Serafimov, Stopira, Hangya - Pokorny, Kovács B. - Menyhárt, Houri, Bamgboye - Kodro. A 61. perctől: Rockov - Nego, Larsen, Kojnok, Heister - Christensen, Pető - Schön, Dárdai, Kastrati - Szabó L. Edző: Huszti Szabolcs

Gól: Livaja (7. - büntetőből, 12.), Sahiti (25.) illetve Kodro (10. - büntetőből, 57.)

Fehérvári mezőnyfölénnyel indult a találkozó azonban ahogy eljutott a Vidi tizenhatosának közelébe a Hajduk Split, máris zavart okozott. Krovinovic 22 méteres szabadrúgása meglepte Kovács Dánielt, a földről felpattanó labdát csak kiütni tudta, a lasztiárt vívott harcban pedig Bamgboye szabálytalankodott a tizenhatos vonala mellett. A büntetőt a világbajnoki bronzérmes Marko Livaja magabiztosan értékesítette, 1-0. Alig telt el két perc, s egy fehérvári szögletet követően Menyhárt Zsombor pöccintette a labdát egy horvát védő kezére a büntetőterületen belülre. A kiharcolt tizenegyest Kenan Kodro a jobb alsó sarokba küldte halálpontosan, 1-1. Rendezte sorait tehát a Vidi, azonban nagyon hamar újra hátrányba került. A 12. percben könnyedén vezetett támadást a Hajduk a bal oldalon, Melnjak a kapu előteréből gurított vissza az érkező Livaja elé, aki 16 méterről ballal remekül csavart a bal felső sarokba, 2-1. Úgy tűnt, ólomlábakon mozog a fehérvári védelem, egy támadáson belül Sahiti és Milakovic is teljesen szabadon vehette célba a kaput, mindkétszer Kovács Dániel hárított. A horvátok letámadtak, ezzel hozták nehéz helyzetbe többször Stopirát is. A 25. percben Livaja szerzett labdát, álompasszal ugratta ki Mlakart, önzetlenül passzolt az érkező Sahiti elé, a koszovói albán szélső pedig a hálóba perdített, 3-1.

Az öt perces szünetet követően az immár Negot is bevető Vidi volt lendületesebb a második 30 perces periódus elején, de igazi gólveszélyt nem tudtak kialakítani a magyarok. Szépen lassan újra átvette az irányítást a Hajduk Split, de már nem került olyan könnyedén helyzetbe, mint az első "negyedben". Csordogált a meccs, mikor a fehérváriak felpörögtek. Az 51. perctől egyre többet terelgették a labdát a spliti térfélen Huszti Szabolcs legényei, Az 57. minutumban gyengén adott haza az egyik horvát védő, Kenan Kodro csapott le a kósza labdára, kimozdította Sertic kapust, majd az ötös sarkáról tekert jobb belsővel a hosszú sarokba, 3-2.

Az első 60 percben Peter Pokorny mozgott a fehérvári középpálya tengelyében

Forrás: molfehervarfc.hu

A találkozó derekán a Vidi szinte teljes sort cserélt, és Ivan Leko is belenyúlt csapatába. A csereként beállt Puskstas például a kapufát találta el. A 66. percben a kecskeméti kölcsönből visszatérő Szabó Levente lövését védte bravúrral a horvát kapus.

Az utolsó félórát az elsőhöz hasonlóan újra a Hajduk labdájával játszották a felek, a MOL Fehérvár kapusedzője, Elbert András szerint a horvátok lasztija lényegesen gyorsabb, mint amihez a Vidi kapusai szoktak eddig. Szabó Levente gyorsan alkalmazkodott, Dárdai passzát követően vette célba a kaput, védett a spliti hálóőr. Fölényben futballozott a Vidi, azonban az utolsó helyzet a Hajduk előtt adódott, a szabadon hagyott Brajkovic csavart jobbal a bal sarok felé, Rockov vetődve védett. 120 percnyi játékot követően a Hajduk Split 3-2-re nyert.

A MOL Fehérvár FC legközelebb szombaton 13 órakor csap össze a horvát bajnokság harmadik helyén álló NK Osijekkel, Umagban.