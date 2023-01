U19 I. osztály, nyugati csoport, 12. forduló

Kozármisleny SE – Alba Fehérvár KC 20-20 (14-11)

Vezette: Szászfai Csaba, Tasnádi László

Kozármisleny SE: Wichmann - Cseri, Torgyik, Rigó 7, Tornyos, Bursac, Dézsi 1, Kaáli-Nagy 1, Kocsis L., Grosics 3, Jarjabka 5, Buchholz 3. Edző: Harsányi Viktor

Alba Fehérvár KC: Beszteri, Stark - Tolnai 7 (5), Szemes 5, Flatsker 3, Dubán 2, Sulyok 2, Kertész 1, Bali, Czenki, Fojtyik, Marton, Mester, Mihályi, Németh D., Takács D. Edző: Madár Gabriella

- Már az este hat órás kezdés sem volt ideális, de három óra utazás után az, hogy a jéghideg csarnokban és öltözőben kellett megvárni az U17-es mérkőzés végét, hogy mi is pályára léphessünk, nem vetített előre sok jót. Hiába igyekeztek a játékosaim rendesen bemelegíteni, az első félidő egyértelműen ráment arra, hogy játékra alkalmas állapotba kerüljünk, így háromgólos hátránnyal fordultunk.

A második játékrészben mindent megtettünk a győzelemért, de fogalmazzunk úgy, hogy nem csak rajtunk múlt, hogy nem sikerült. A megszerzett ponton túl a legnagyobb eredmény, hogy egyik csapatból sem sérült meg senki, és reméljük, le sem betegedett. – hangsúlyozta Madár Gabriella a fehérváriak trénere.

U17 I. osztály, nyugati csoport, 12. forduló

Kozármisleny SE – Alba Fehérvár KC 28-27 (15-12)

Vezette: Szászfai Csaba, Tasnádi László

Kozármisleny SE: Nickl, Horváth H. - Kormány 1, Rigó I. 7, Bernhardt 5, Rigó T. 1, Bánhegyi, Torgyik, Hónig 5, Daradics, Bursac 6, Pintér S. 2, Szentes 1, Buchholz, Kocsmáros. Edző: Fekete Tamás

Alba Fehérvár KC: Czifra, Stark, Tóth M. - Czenki 11 (4), Paizs 7, Laczkó 3, Németh D. 2, Patai 2, Mester 1, Vas 1, Horváth L., Kormos, Lakatos, Móré, Szita, Takács Á. Edző: Huszti Ambrus

- Az első félidőben tudásunk alatt teljesítettünk, leginkább sebességben. Ez az ellenfélnek kedvezett, és végig futottunk az eredmény után. Lehet, hogy a hosszú utazás, a szokatlan időpont, a gyenge játékvezetés is közrejátszott, de ilyen mérkőzésen nem adhatunk egy félidő előnyt senkinek sem; ezért mérges is voltam a szünetben. A második játékrészben tudtunk jó periódusokat produkálni, de a vezetést, a lélektani előnyt egyszer sem tudtuk megszerezni. Többször meg volt a lehetőség erre, de ezek általában technikai hibával végződtek, illetve több kialakított ziccer is kimaradt, melyeket illett volna értékesítenünk. Néhány egyéni teljesítménnyel sem voltam elégedett; vannak, akiktől többet várok, ezt meg is beszéltük. – mondta értékelésében Huszti Ambrus az Alba mestere.