– Örülök, hogy nem történt sérülés, mindkét csapatnak így is voltak hiányzói, nekünk szűkebb is a keretünk. Védekezésben és támadásban is végre tudtuk hajtani az elképzeléseinket - értékelt a találkozót követő sajtótájékoztatón a DKKA vezetőedzője, Rapatyi Tamás. - A második félidő közepétől mentálisan fáradni kezdtünk, a fegyelmezettségünk megmaradt, de már több hiba csúszott a játékunkba. Látszik a folyamatos fejlődés a csapaton, erősödik a hitünk. Járjuk a saját utunkat, remélem, hogy ezt a ránk váró nagyon fontos mérkőzéseken is meg tudjuk mutatni.



– Nagy menetelésben vagyunk, sok a sérültünk, betegünk, ezért számítottam arra, hogy nem lesz könnyű a találkozó, de megdolgoztunk a győzelemért - fogalmazott Elek Gábor, a Ferencváros vezetőedzője. - Háromnaponta mérkőzést játszunk, nem egyszerű fenntartani a koncentrációt. A védekezésünkön, ziccerkihasználásunkon ez látszott is. Hozzá kell tennem, hogy tudatosan, ötletesen, felszabadultan kézilabdázó Dunaújváros volt az ellenfelünk, amely igencsak megnehezítette a dolgunkat.