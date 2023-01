A 19 éves, szlovák utánpótlás-válogatott Kovács Bence az OTP Bank Liga 2022-23-as idényében már az élvonalban is bemutatkozott, majd a fehérváriak edzőtáborát is végigdolgozta. Több mérkőzésen is szerepelt a horvátországi edzőtáborban a Vidi együttesében, hétfőtől azonban a Merkantil Bank Liga labdarúgó NB II 13. helyén telelő Kolorcity Kazincbarcika SC alakulatában játszik kölcsönjátékosként. Kovács Bence az idény végig marad Borsodban.

A két egyesület közötti megállapodás január 23-án lép életbe, azonban különengedéllyel talán már a vasárnapi, Mezőkövesd elleni felkészülési mérkőzésen pályára léphet új csapatában a középpályás.