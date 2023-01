DVTK Jegesmedvék – DAB 6-1 (3-1, 2-0, 1-0)

Miskolc, 1000 néző. Németh M., Dósa, Kövesi, Kis-Király.

DVTK: Voris - Wehrs (2), Ilvessuo (1), Lövei 1, Blasko, Mattyasovszki (1) - Kiss R., Vojtkó, Galajda (2), Razumniak 3 (1), Miskolczi (1) - Bennett, Szirányi 1, Berdnikov (2), Páterka, Kuleshov 1 - Illés, Vas J. (1), Ritó, Farkas M.. Vezetőedző: Tokaji Viktor.

DAB: Jarvinen - Brus, Léránt, Embrich (1), Ödman (1), Valtola - Kmec, Svars, Mihalik, Somogyi 1, Szalma - Varga A., Vas M., Dézsi, Niskanen, Rybchyk - Lammi, Horváth Á., Marosi, Tamás. Vezetőedző: Niko Eronen.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc

Kapura lövések: 49-33



Több szempontból is szomorú volt a vasárnap a dunaújvárosi jégkorong számára. Egyfelől 56 éves korában az égi jégpályákra távozott a kilencvenes években a Dunaferrel két bajnoki címet nyerő egykori ukrán kapus, Pavel Mihonyik, másfelől a DAB nagy zakót kapott Miskolcon.

A tabella negyedik helyén álló DVTK otthonában kezdetben jól muzsikáltak a bikák, kicsivel több mint öt és fél percnyi játék után a legelső emberelőnyt kihasználva Somogyi góljával megszerezték a vezetést, 0-1. Ez azért is kedvező a bikákra nézve, mert Niko Eronen fiai, tekintettel a csütörtöki tömeges megbetegedésekre nem a legjobb erőnlétben várhatta a találkozót.

Somogyi góljával el is fogytak kedvező híreink a vasárnap esti avasaljai estéről. Már az első harmad végén kettővel ment a házigazda, mivel Lövei, és Razumnyak is betalált - utóbbi kétszer is, 3-1.

Az orosz csatárnak hamar meglett a mesterhármas, a 26 éves támadó a középső játékrész dereka után meglőtte harmadik gólját is a mérkőzésen. Ehhez egy gólpasszt is hozzátett, Szirányit szolgálta ki, 5-1. Az utolsó tust Kuleshov adta a harmadik harmad elején, 6-1.

A ligában 31 mérkőzés után 147 kapott gólnál tart a Dunaújváros, ennél többször egyetlen csapatot sem mattoltak. A mindössze 84 szerzett találat sem túl hízelgő.