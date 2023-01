Két fehérvári játékos számára minden bizonnyal nosztalgiát jelentett, hogy visszatérhetett Boglárra, hiszen a NEKA korábbi növendéke volt Takó Viktória, aki a 2020/2021-es szezonban az élvonalban szereplő együttest is erősítette, valamint Kocsis Bettina, ő kölcsönben szerepel jelenleg az Albában.

Más kérdés, hogy ezen felül a vendégeknek volt több veszíteni valójuk, és azt kellett szem előtt tartaniuk, hogy a NEKA ellen eddig még a párharcaik során nem sikerült nyerni. A két pont pedig úgy kellett Józsa Krisztián vezetőedző tanítványainak, mint a falat kenyér, mert amennyiben pontot, pontokat veszítettek volna abban az esetben a „nyakukra” jöhettek volna riválisaik.

Az első percekben simának tűnt a meccs, kétgólos előnyt kovácsoltak a fehérváriak, ám ezt követően felébredt a vendéglátó, és a végére öt találatig jutó Szabó Anna vezérletével kellemetlen perceket okoztak, sőt átvették a vezetést, 4-3. A folytatásban amolyan húzd meg – ereszd meg játékot láthattunk, váltott gólokkal. Aztán a 16. percben ismét Szabó volt a főszereplő, és először lett kettő a különbség a csapatok között, 9-7. Ezt a két gólt a pihenőre is átmentették a fehér mezes Balaton-partiak, igaz ehhez kellettek Boldizsár Bianka, és Utasi Linda találatai is, akik ezzel meccsben tartották az AFKC-t.

A szünetben vélhetően nem dicsérő szavakat fogalmazott meg Józsa Krisztián, mert igencsak összekapta magát a fehérvári alakulat a folytatásban, és a 34. percben már az ő nevük mellett állt a magasabb szám az eredményjelzőn Tamara Szmabatjan gólja után, 14-15. Állandósulni látszott vezetésük, amely felkúszott négyre is Katarina Sztosics révén. Innentől azt hihették, hogy zsebben van a mérkőzés, ám nem így történt, mert a NEKA nagy erőket mozgósított, és Csikós Luca a 48. percben kiegyenlített, 21-21. Szerencsére ezúttal nem esett abba a hibába az Alba, hogy kiénekeljék a sajtot a szájából, és a rettentően szoros végjátékban felülkerekedtek lelkesen játszó házigazdáikon. Az 57. percben Takó gólja pecsételte meg végérvényesen a bogláriak sorsát, és a kétgólos előnyük megmaradt a lefújásra is.

- Nagyon nehéz találkozón vagyunk túl, tudtuk azt, hogy a NEKA komoly játékerőt képvisel ezzel a fiatal csapattal a magyar bajnokságban. E szerint is készültünk, de az első félidőben nem úgy alakultak a dolgaink, ahogy szerettük volna. A szünet után tudtunk váltani, elsősorban a védekezésünk javult fel, valamint a kapus teljesítményünk szenzációs volt, illetve megoldottuk a támadójátékot. Büszke vagyok a csapatra, mert egy nehéz mérkőzés után érkeztünk ide, és tudtunk javítani. – értékelte az összecsapást Józsa Krisztián.



Jegyzőkönyv:

NEKA – Alba Fehérvár KC 25-27 (14-12)

Balatonboglár, 350 néző

Vezette: Felhő Ferenc, Öcsi Tamás

NEKA: Németh K. – Gém 2, Csíkos 4, Kellermann 1, Szabó L., Varga Emília 10 (5), Szabó A. 5 - Csere: Wéninger, Zaj (kapusok), Juhász K. 2, Kovalcsik B., Uhrin, Csata 1, Horváth P. - Vezetőedző: Bohus Beáta.

Alba Fehérvár KC: ubina – Szemes 4, Szmbatjan 3, Ohjama 1, Varga Emőke 1, Sztosics 5 (3), Takó 3 - Csere: Pijevic, Tóth N. (kapusok), Boldizsár 1, Utasi 5, Kocsis B. 4, Tolnai- Vezetőedző: Józsa Krisztián.

Kiállítások: 4 perc, illetve 8 perc

Hétméteresek: 5/5, illetve 3/3