Hétfőn elutazott Lake Placidba, a 2023-as Téli Egyetemi Világjátékokra a magyar férfi jégkorong csapat. Vas Márton szövetségi edző és stábja 23 fős kerettel vesz részt a tornán, melyre olyan játékosokat lehetett nevezni, akiknek van felsőoktatási hallgatói jogviszonyuk. A keretben két dunaújvárosi hokis is helyet kapott, az Acélbikák bekkje, Erdély Botond mellett a csatár Pinczés Olivér tagja az együttesnek.

A magyar együttes szerdán késő kezdte meg szereplését Szlovákia ellen, majd Kazahsztán, Dél-Korea, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok csapata lesz az ellenfél.

A magyar hokisok hosszú szünet után vesznek részt téli Universiadén, legutóbb 2019-ben, az oroszországi Krasznojarszkban egy győzelemmel és négy vereséggel zárva a kilencedik helyen végeztek.

A viadalt a korábbi téli olimpiai helyszíneken rendezik meg. Magyarok jégkorong mellett műkorcsolyában, alpesi síben, short trackben és gyorskorcsolyában is elindulnak.

- Ugyanazt szeretném elérni, mint a junior-világbajnoksággal, hogy a beválogatott játékosok fejlődjenek a nemzetközi, kompetitív mérkőzések által. Szeretném, ha a magyar virtust mélyíteni tudnánk, legyenek fegyelmezettek és szívvel-lélekkel küzdjenek. Az a cél, hogy a maximumot hozza ki magából a csapat. - mondta a korábbi 175-szörös válogatott Vas Márton, aki jelenleg a szövetség általános igazgatója, és az U20-as válogatott szövetségi kapitánya is.