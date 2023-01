Hydro Fehérvár AV19 – HCB Südtirol Alperia 3-1 (1-0, 2-0, 0-1)

Bolzano, 3525 néző. V.: Nikolic, Rezek, Pardatscher, Sparer.

HCB: Bernard – Culkin, Miglioranzi, Frank, M. Hults 1, Thomas (1) – Amorosa (1), C. Hults, Miceli 1 (1), McClure (2), Gazley 1 (1) – Valentine, DiPerna, Felicetti, Alberga, Frattin – Ginetti, Frigo, Mantenuto, Brunner – Vezetőedző: Glen Hanlon

AV19: Roy (Horváth D.) – Fournier, Szabó, Erdély, Hári, Kuralt – Stipsicz, Donaghey, Sarauer, Findlay, Leclerc – O’Brian, Campbell, Magosi, Bartalis, Mihály – Csollák, Ambrus G., Vértes 1, Németh, Terbócs (1). Vezetőedző: Kevin Constantine.

Kiállítások: 8, ill. 2 perc.

Kapura lövések: 26-21.

A két csapat legutóbb január 8-án találkozott egymással, akkor Székesfehérváron nagy csatában nyert a Volán 3-2-re. Az azóta eltelt időben mindkét gárda jó formát mutat, az olaszok az elmúlt három mérkőzésükön mindössze egy gólt kaptak, vasárnap pedig azzal reménnyel léptek jégre, hogy ha nyernek, akkor bebiztosíthatják magukat a rájátszásba. A Fehérvár az elmúlt két mérkőzését megnyerte, Háriéknak pedig minden pontra szükségük van, hiszen a legjobb hatba kerüléséért kiélezett harc zajlok az élmezőny mögött.

Kuralt helyzete nyitotta meg a mérkőzést, majd Thomas léphetett ki egyedül, de Roy védte a ziccert. Aztán négy percig emberelőnybe hokizhatott a Fehérvár, de nem sikerült kihasználni a fórt, Bernard több nagy védést is bemutatott. Öt az öt ellen enyhe fölénybe került a Bolzano, a hazaiak pedig nyolc és fél perc eltelte után megszerezték a vezetést. Thomas tett vissza egy korongot a kapu mögül, Hults pedig Donaghey szorításában még be tudta pofozni a pakkot, 1-0. Kellett egy kis idő, míg az AV19 felocsúdott a bekapott gól után, majd egyre több helyzete akadt a Fehérvárnak, ám a vendégek lendületet az hazai fór megtörte. Az utolsó komoly lehetőség így is a kék-fehérek előtt adódott, Erdély közelijét védte Bernard az utolsó minutumban.

A második harmadból másfél perc sem telt, és kettőre növelte előnyét a Bolzano. Gazley és Miceli indult meg kettő az egyben Campbellre, előbbi egy szép csuklócsellel elküldte a bevetődő védőt, majd passzolt társához, aki közelről nem hibázta el a helyzete, 2-0. Kisvártatva emberelőnybe került a Fehérvár, de igazán komoly ziccert nem sikerült kialakítani, sőt egy megindulás után majdnem az olasz gárda talált be. Öt perccel a játékrész vége előtt Stipciz előtt adódott nagy gólszerzési lehetőség, de Bernard védett a kontra végén. A hazai csapat pedig büntetett, Gazley értékesített egy kipattanót, 3-0. A gól után kapust cserélt Kevin Constantine, december hónap legjobb fiataljának választott Horváth Dominik állt be.

A harmadik harmad előtt nem volt könnyű helyzetben a Fehérvár, hiszen annak a Bolzanónak kellett volna gólokat ütni, aki az elmúlt három mérkőzésen mindössze egyszer kapitulált. A Fehérvár továbbra sem találta a rést az olasz pajzson. A harmad derekén O’Brian kapott egy jó passzt, de fonáklövését botossal kitolta Bernard. Négy perccel a mérkőzés vége előtt némi remény csillant meg a vendégek előtt, Vértes varrta be a rövid felsőbe, 3-1. Vérszemet kapott a Volán, a kapusát is levitte Kevin Constantine, de Bernard már nem engedett többet, későn jött a nagy hajrá. Győzelmével a Bolzano már biztos résztvevője a rájátszásnak.