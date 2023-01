MÁV Előre SC-ST Solar — MTK Budapest 3-1 (17, 20, -18, 20)

Székesfehérvár, 100 néző.

Vezette: Varjasi Melinda, Mezőffy Zsolt.

MÁV Előre SC-ST Solar: Gilfillan 9, Dvoracek 22, Karniytskaja 13, Tóth J. 14, Szabó Lilianna. 6, Dolotova. Csere: Kovács E. (liberó), Narancic, Kiss L. 1, Ertz. Vezetőedző: Nagy Fanni.

MTK Budapest: Asonja 12, Szabó Lili, 10, Berkó L. 7, Tatár 12, Briga 2, Costa 14. Csere: Divényi, Weidemenn (liberók), Varga B. 2, Garai. Vezetőedző: Leiszt Máté.

Átérezve találkozó jelentőségét nagy lendülettel kezdett a Loki, amely rögtön az álláson is meglátszott, hiszen 5:1-re léptek meg. Így nem lehetett azon csodálkozni, hogy a fővárosiak mestere, Leiszt Máté azonnal időt is kért. Az intelmek nem sokat értek, mert a folytatásban sem engedte közelebb férkőzni riválisát a fehérvári gárda, sőt fokozatosan tízpontos előnyt kovácsolt, 17:7. A nagy különbség ugyan minimálisan csökkent, és simán nyerte a MÁV Előre a játszmát.

A második szett valamelyest nyíltabb küzdelmet hozott, egy kicsivel jobban is rajtolt az MTK. Nem hagyták azonban annyiban Nagy Fanni – aki amúgy korábban 2014 és 2020 között játékosa volt az MTK-nak - tanítványai, akik felzárkóztak, kiegyenlítettek, és innentől kezdve szoros állás mellett ment tovább a meccs. 13:12-es hazai vezetés után zsinórban három pontot szerzett az MTK, ám Nagy Fanni időkérése jókor jött, helyre tett a fejeket. Kisvártatva egalizáltak egyenlítettek, és 19:16 után 21:16-ra módosították az állást, ezzel az előnnyel nagyot léptek előre a második szett győzelméért, amelyet realizálni is tudtak.

4-1-el indította a harmadik etapot az MTK, de 5-4-nél a Loki került előnybe, ám 11-7-nél ismét a látogatók álltak jobban. Sok hibával játszottak a hazai csapat, és a 11-18-nál már látszott, hogy ez a fór már ledolgozhatatlan, és be is húzta a vendégcsapat.

A negyedik játszmában 20:18-ig szoros volt a küzdelem, ám ezt követően végjátékot a MÁV Előre-ST Solar sokkal jobban bírta és zsinórban szerzett öt pontjával pontot tett az összecsapás végére.

- Nagyon fontos három pontot szereztünk. Bár sok buta hibát vétettünk, mégis ellensúlyozni tudtuk az akaratunkkal és azzal, hogy egységes csapatként küzdöttünk. Ehhez a győzelemhez ma mind a tizenhárom játékos kellett. Büszke vagyok a lányokra! – mondta felszabadultan Nagy Fanni a mérkőzés után.

- A kulcs az első szett lett volna, ahol ellenfelünknek összejött minden, nekünk meg nagyon nem. Ezután teljesen lefagytunk, nem tudtunk élni a kínálkozó lehetőségekkel. Csak magunkat okolhatjuk a mai vereségért, és nagyon értékes hat pontot veszítettünk a bajnokságban a MÁV ELŐRE SC-ST Solar ellen. – hangsúlyozta Leiszt Máté az MTK Budapest mestere.