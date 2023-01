A harmadik találkozott a negyedikkel. A tavalyi szezonban végig bukdácsoló, az elitben alig bennmaradó zalaiak az idei szezonban remekelnek, sorozatban aratják a győzelmeket, a közelmúltban felzárkóztak az élmezőnyben tanyázó fehérváriak mögé, a tabella negyedik helyére. A hétvégi, Gáz utcai derbin ezzel együtt is a hazaiak számítottak favoritnak, remekül kezdtek, az első negyedet 29-19-re nyerték, félidőben 48-80-re vezettek, semmi nem utalt arra, hogy bármilyen problémájuk lehet. Mégis lett, a záró dudaszó előtti percekben higgadtabb és magabiztosabb egerszegi kék-fehérek végül ötpontos sikert arattak.

- A meccs után gratuláltam az egerszegieknek, nagy csatában nyertek. Fizikális, végig kiéletett csata volt, a végjátékban a ZTE nyert. Kimondottan jól kezdtünk, agresszívak és határozottak voltunk, az első félidőben irányítottunk, a mi akaratunk érvényesült. A második játékrészben felülkerekedett a zalai csapat, túl sok labdát adtunk el, a lepattanókat sem szedtük jól. A második húsz percben csak 25 pontot dobtunk, ami kevésnek bizonyult. Legközelebb Szegeden lépünk pályára, az is rendkívül nehéz meccs lesz, de természetesen javítani szeretnénk – mondta Matthias Zollner, a házigazdák német szakvezetője.

Fotós: Simon Erika

Sebastjan Krasovec, a Zalakerámia ZTE KK szlovén trénere érthetően jobb hangulatban értékelte a találkozót.

- Az első perctől végig fizikális, kemény, kiegyenlített meccs volt. Októberben otthon szintén nagy harcban kikaptunk, ezúttal nyertünk, tehát nagyon hasonló erőt képviselő együttesekről beszélünk. Igazi csapatként játszottunk, húsz asszisztunk volt, és a második félidőben a védekező lepattanókat is kontrolláltuk, fontos triplákat szereztünk. Kimondottan jól játszottunk, végig küzdöttünk egymásért. Nagy győzelmet arattunk, annak pedig külön örülök, hogy elvettük az Alba hazai veretlenségét, megtörtük a fehérváriak sorozatát.

Quincy Ford, a fehérváriak amerikai légiósa nagyot harcolt a palánk alatt.

- Nagy meccs volt, végig kiélezett, fizikális csata. Tudtuk, hogy kemény mérkőzés vár ránk, kimondottan jól kezdtünk, agresszívek voltunk, az első félidőben jól játszottunk, félidőben megérdemelten vezettünk. A nagyszünet után sajnos nem tudtuk megismételni a korábbi teljesítményt.

A fehérvári nevelésű bedobó, Keller Iván jól játszott az ősszel Egerszegen is, októberben 17/12 pontot szerzett. Ezúttal is megtette a magáét, 14/12 ponttal, fontos triplákkal jelentkezett.

- Az első félidőben nem voltunk elég koncentráltak, ráadásul a személyi hibák miatt nem a legjobb szerkezetben szerepelhettünk, aztán rendbe tettük a játékunkat, feljavultunk, kintről is egyre többször betaláltunk. Szerencsére a végén jöttünk ki győztesen a mérkőzésből. Nagyon örülök a sikernek, az idei szezonban Fehérváron még nem nyert senki, komoly fegyvertény, hogy ez nekünk összejött. Amit viszont sajnálok, hogy az októberi, egerszegi, hatpontos vereség után nem tudtunk most héttel diadalmaskodni. Emiatt eggyel több győzelmet kell aratnunk az Albánál, ha szeretnénk őket megelőzni az alapszakaszban. Ezzel együtt is nagy győzelem volt ez, a tabellán az első négyben sikerült kicsit stabilizálnunk a helyünket.