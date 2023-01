Az Umaghoz közeli kalandparkban múlatták az időt a MOL Fehérvár FC játékosai és stábtagjai az edzőtábor utolsó hetének nyitányán, majd kedden újra az edzéseké volt a főszerep a novigradi főhadiszálláson.

– Aki nem tud ellazulni, az nem tud megfeszülni sem. Jó a társaság, egyre több magyarral. A hotelben darts-versenyeket rendezünk és sokat kártyázunk – engedett bepillantást a tábori mulatságokba Kovács Dániel, a MOL Fehérvár FC kapusa.

A horvátországi edzőtábor utolsó napjaiban két meccs szerepel a programban. Szerdán 15.30-kor a szlovén bajnokság ötödik helyén álló NK Domzale ellen meccsel a Vidi Porecben, majd csütörtökön fél négykor a szerb másodosztályú Radnicski Beograd lesz a piros-kékek ellenfele.

– Mentálisan és fizikálisan fáradtak voltunk az utóbbi napokban. Most abban a periódusban vagyunk, hogy ez normális. Sorozatterhelésben vagyunk, a Hajduk Split elleni meccsen is volt edzés bőven a lábakban, s így volt ez az Eszék ellen is. De úgy gondolom, elégedettek lehetünk – értékelte az első hetet a Vidi hálóőre. – Juhász Roland és Huszti Szabolcs érkezésével feloldódott a légkör a csapaton belül. Ugyanakkor feszesebb is, Szabi magasabb elvárásokat támaszt mindenki felé. Következetesen betartatja azt, amit kér tőlünk. Jó úton indultunk el. Látni kell, hogy a Vidi egy identitásválságban is volt az utóbbi időben. A Nikolics-éra után túlságosan is védekező focit játszott a Vidi, most minden edzővel a letámadásra, a jó labdakihozatalra összpontosítunk. Hosszú távon úgy tűnik, nem sikerült ezt megvalósítani, de bizakodó vagyok, hogy most sikerrel járunk.

A kapus szerint a Domzale és Radnicki ellen már a Kecskeméti TE elleni, január 29-i tavaszi nyitányra hangolnak.

– Az utolsó két edzőmeccs már hasonló szituációkat tartogathat számunkra, mint amire a Kecskemét elleni első bajnokin számíthatunk. Szerintem mélyebben, agresszíven fognak védekezni, berendezkednek a magas labdákra. A Radnicski Beograd is ezt játssza, úgy gondolom, hasznos mérkőzés lesz.

A nyolcadik helyen tanyázó Vidi kapusa bízik abban, hogy újra erőre kap a csapat.

– Komoly terveink vannak, de ebben a pozícióban nagyon szerénynek kell lennünk. Alázatosan kell dolgoznunk, és minden meccsen meg kell szenvednünk a három pontért, s elindulni felfelé a tabellán.