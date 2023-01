Ahogy azt már hosszú ideje megszokhatták a sportág szerelmesei, röplabdatornával búcsúztatja az óévet a MÁV Előre Sportakadémia. Természetesen nem volt ez másként 2022-ben sem, főleg annak tudatában, hogy sajnálatos módon a koronavírus miatt két idényben sem tudták megtartani a szervezők a nagy hagyománnyal bíró amatőr vegyes röpis-megmérettetést.

A torna végeredménye: 1. NoName, 2. Pálinka SC, 3. Nyerőmű, 4. All Inn, 5. Kótyomfitty, 6. Csipet Csapat, 7. La Plej Bona, 8. Bogárdi Sasok, 9. Block” n Roll,

10. Tókörnyéki Gömbmágusok, 11. IKEA SC, 12. Jolly Joke

- Nagy öröm volt, hogy ilyen sok csapat eljött és láthatóan jól érezte magát. Külön öröm, hogy a NoName, a Pálinka SC és az All Inn csapatai szinte minden évben itt vannak a kezdetek óta, és a pandémia miatti két év kihagyás ellenére idén is eljöttek. – értékelt Nagy Róbert szervező.