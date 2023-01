Mokshantev góljával a 14. percben szerzete meg a vezetést a Fehérvárnak, az első sor már mérkőzések óta stabilan szállítja a pontokat Anatoli Bogdanov együttesének. A szünetre mégis 1-1-es állással mentek a felek, ugyanis két perccel a harmad vége előtt Just mattolta Tóthot.A második játékrész hét gólt hozott összesen, és bár az elején úgy tűnt, ebből a kék-fehérek jönnek ki jobban, az UTE sem adta fel. Pedig 26. perc elején 4-1-re vezettek a Fejér megyeiek, a Zohovs, Kóger és Dobos is betalált, utóbbi első gólját szerezte a FEHA19 együttesében. Sajnos a harmad további részében fordítani tudott az Újpest, először Just kettős fórban zárkóztatta az övéit, majd Madácsi szimpla emberelőnyben faragott tovább a különbségen, 3-4. A játékrész legvégén másfél perc alatt Kiss és Nemes is eredményes tudott lenni, így az utolsó húsz percet a lila-fehérek várhatták előnyből, 5-4. A harmadik játékrészben már csak Kiss Patrik talált be, így az UTE nyert 6-4-re.

– Nagyon jó lecke volt a mai ennek a fiatal csapatnak. Nem engedhetünk ki 4:1-nél, nem kezdhetünk el foglalkozni a játékvezetéssel, ha éppen nem fair az adott helyzet, nem térhetünk el az eredeti tervtől, mert ezeknek ez lesz a következménye. Elsődlegesen mentálisan kell készen állnunk, hiszen meccsről-meccsre nehezebb helyzetek adódhatnak, amit meg kell oldanunk. Nem szépen, hanem sikeresen kell játszanunk. Ki kell emelnem még egyszer azt, hogy rengeteg tanulni való volt a mai mérkőzésen –mondta a klub honlapjának Anatoli Bogdanov, a FEHA19 vezetőedzője.

A FEHA19 fiataljaira komoly erőpróba vár, hiszen a héten a gárda teljesíti a szezon első erdélyi túráját. A kék-fehérek kedden a Gyergyó ellen, csütörtökön a Csíkszereda ellen játszanak, míg pénteken a Brassóhoz látogatnak.