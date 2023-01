Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy Székesfehérvár a bajnokok városa, sportváros. Ennek ékes bizonyítéka, és nemes hagyomány, hogy év végén sincs megállás: immár XXII. alkalommal szervezte meg a Videoton FC Baráti Kör Egyesület a hagyományos Fehérvári Futballfesztivált a Nemzetközi Kispályás Labdarúgó Kupát Határok Nélkül. Az újévre készülve, december 28. és 30. között élménydús kikapcsolódási lehetőség fogadta azokat, akik ellátogattak a Videoton Oktatási Központba.

Az esemény fókuszában természetesen a minden korcsoportot megmozgató, sőt a határokon átívelő labdarúgás állt. A korábbi évekhez hasonlóan az első számú Profi Kupa mellett női, gyerek, öregfiúk és szurkolói kupák várták a kispályás labdarúgás szerelmeseit.

Ahogy már többször utaltunk rá a szervezők számára - akárcsak a pandémia idején - komoly fejtörést okozott a torna megrendezése, elsősorban a 2022-es esztendőt beárnyékoló a háborús helyzet, valamint az energiaárak elszabadulása miatt. Mindenesetre ez sem tudta megakadályozni a főszervező Juhász László és a mögötte álló lelkes csapatot abban, hogyha kicsit szűkített formában, az előző évek gyakorlatától eltérve, egy nappal kevesebbet pattogott a labda a VOK-ban.

- Hogy mennyiben volt ez a torna más, mint a korábbiak? Leginkább szembetűnően mindez magát a sport részét nem érintette. Eddig huszonegyszer ingyenes volt a belépés, most a huszonkettedikre pedig egy nagyon minimális, jelképes belépőjegy árral jöttünk ki. Az érdeklődők kilencvenkilenc százaléka ezt a lépésünket megértette, és elfogadta a rezsi okozta költségnövekedés miatt behozott kényszerintézkedést. Örülök annak, hogy zökkenőmentesen sikerült ez az átállás. Nagy valószínűséggel ez a jövőben is így marad, igazság szerint eddig is okozott már problémát a bérleti díj nagysága, illetve a szolgáltatások árai sem lettek alacsonyabbak, és azt a minőséget, amelyet már korábban is adtunk, ahhoz szerettük volna tartani magunkat. – hangsúlyozta Juhász László.

Az első napon a tizenhat csapatos Amatőr Tornán jobbára fehérvári illetve Székesfehérvár környéki csapatok vesznek részt. Ez azért volt újdonság, mert a korábbi években is próbálkoztak a rendezők a torna életre hívásával, de csak most realizálódott, méghozzá egyöntetű vélemény szerint nagy sikerrel. Az Amatőr Kupában nem léphet pályára olyan játékos, aki a szezonban NB-s bajnokságban futsalban, vagy labdarúgásban játszott. Erre azért volt szükség, hogy a mezőny erősségét tudják a szervezők stabilizálni.

Az elsőséget nagy küzdelemben a javarészt a megyei II. osztályban szereplő, az előző idényben pedig még a megye egyben vitézkedő Kisláng csapatára épülő Farkasfalka együttese hódította el – soraiban Árki Péter, Dudar Ervin, Dudar Krisztián, Erdei Barnabás, Juhász Márton, Juhász József, és Willerding Zsolt - a Royal City ellen, és 2-1-es győzelmével. A kupa gólkirálya Juhász József (Farkasfalka), a legjobb játékosa Varga Zsombor (Steam SE), a legjobb kapusa Kiss Gábor (Royal City) lett. A legjobb Fejér Megyei csapat díját a Farkasfalka csapata nyerte el, a MOL Fehérvár FC felajánlásaként kapott 14 db tavaszi bérlet-kupont a klubtól.

- Most volt először volt az Amatőr Kupa tizenhat csapatos, amelyből tizenöt Fejér megyei illetőségű volt, és ennek a sorozatnak a győztese egyenes ágon csatlakozott a Profi Kupa mezőnyéhez, ez mindenképpen az idei év újítása volt részünkről. Amúgy a három nap alatt kora reggeltől előfordult, hogy 22 óráig pattogott a labda VOK-ban, és több ezren látogattak ki ezen idő során. Akadt olyan, amikor egyszerre csak százötvenen voltak, de a gálamérkőzésre és a Profi Kupa döntőjére teljesen megtelt a csarnok. – tette hozzá Juhász.

Még az első játéknap krónikájához tartozik, hogy későn este fejeződött be a +38 Öregfiúk Kiss Lajos Emléktornája. Itt a döntőben mindkét kapuban két találatot jegyezhettünk az Enyingi Öregfiúk és a fővárosi FC Multimol összecsapásán, a szétlövést, és a tornát pedig a budapestiek nyerték 4-3-ra, míg a bronzérmet a Sárépszer Kft. együttese szerezte meg a Seregélyes SC előtt.

A tornával párhuzamosan a több, összesen hat korosztály számára kiírt Ketrecfoci Amatőr Kupáért is ádáz küzdelmet folytattak a csapatok. Nagyon sok ügyes, a labdával már most barátságban levő ifjút láttunk, akik nagy valószínűséggel néhány éve múlva már a csarnok parkettján mutathatják be tudásukat a nagyérdeműnek.

- A Ketrecfoci Kupa is már legalább egy évtizede a torna programján található. Az egyik szívügyem, szeretnénk ezt is bővíteni a jövőben, bár egyelőre két pálya áll rendelkezésre a csarnokban, de itt is a jövőben elérnénk azt, hogy akár korosztályonkénti tizenhat csapatos tornák legyenek, hogy reggeltől estig folyamatosan pattogjon a labda. A három nap alatt résztvevő csapatok száma idén rekordot döntött, ennyien még nem neveztek rá. – tudtuk meg.

A második napon már pályára lépett a Profi Kupa mezőnye is, az amatőrökhöz hasonlóan itt is tizenhat gárda versengett a díszes serlegért. Természetesen voltak visszatérő, már hosszú évek óta a torna rangját emelő gárdák, amelyek favoritként és azzal a nem titkolt céllal indultak, hogy bezsebelik a kupát, és az ezzel járó különböző elismeréseket, díjakat. Nincs olyan év, hogy ne találkoznánk a Bádogos csapatával, amely ezúttal Bádogos-Plár Kft. néven indult, teletűzdelve a megye labdarúgásból jól ismert játékosokkal. Horváth László csapatvezető most is veretes keretet verbuvált össze. Többek között Klémán Máté, Klémán Péter, Barsch Gábor, Gál Dániel, Horváth Zsolt, Rehák Viktor, Somogyi Szabolcs, Reveland Zoltán léptek pályára náluk. Ők végül a negyedik helyen zártak, miután a tavalyi finalista Lázár Lovaspark együttesétől 2-1-re kikaptak a bronzmeccsen. A döntőben egy olyan csapat, a Villanegra-MezSport hódította el a trófeát, amely ugyancsak évek óta meghatározó résztvevője a tornának, és már több ízben is játszhatott éremért. Végig kiegyensúlyozott formát mutattak, gólerősek voltak, talán az utolsó mérkőzésen volt a legnehezebb dolguk, de a szétlövésben jobban bírták a nyomást, mint a Bauart 2002. A győztes együttes névsora: Varga Ádám, Béres Zoltán, Balázs Zsolt, Spandler Csaba, Ominger Gergő, Magasföldi József, Gajdos Zsolt, Bozai Bence, Molnár Csaba, Vadócz Krisztián, Pusztai Tamás, Klikk Balázs, Matkaicsek Norbert. A csapat vezetői: Bozai Attila és Deme Norbert voltak.

- Tavalyhoz képest volt néhány változás a Profi Kupára mezőnyében, de semmiképpen sem gyengült, sőt roppant erős együttesek érkeztek, és az vitathatatlanul azt is jelzi, hogy a döntőbe egy olyan csapat jutott, amely most először nevezett, a Győr környékéről nevező Bauart 2002 legénysége.

A Botos István Emléktornán az U11-es korosztály mutathatta meg magát, bizonyítva, hogy ők lehetnek a jövő reménységei. A hat csapat versengését a MOL Fehérvár FC nyerte a Főnix Gold FC előtt, míg mögöttük az FC Nagykanizsa, a KFC Komárno, a Videoton BKE, és a Feketehegy SE végzett.

A korábbi években már a gyengébb nem képviselői is csatlakoztak a tornához, ez most sem maradt el, itt öt csapat találkozott körmérkőzéses formában. A serleget végül a DPASE-Sárkeresztes együttese vihette haza az először elinduló Almásfüzitői Sport Klub, a MOL Fehérvár FC, az Enying Női VSE, és a Csákvár előtt.

- Talán meglepő lehet azok számára, akik ránéznek a végeredményre, dacára annak hogy a MOL Fehérvár FC csapata is itt volt, és nem ők lett az elsők, de nem a legerősebb keretükkel érkeztek, elég vegyes csapattal indultak. A győztes DPASE-Sárkeresztest rutinos játékosok alkották és nem érdemtelenül lettek elsők. Újoncként szerepelt az Almásfüzitő SK csapata, és ez előrevetíti azt, hogy amennyiben vissza tudunk, állni a négynapos rendezésre akkor kibővítjük itt is majd a mezőny létszámát.

Juhász László annak ellenére, hogy befejeződött az idei sorozat nem pihen, sőt újabb ötleteken töri a fejét. Abban egészen biztosak lehetnek a csapatok, és a szurkolók, hogy 2023. december végén ismét találkozhatnak a VOK-ban.

- Minden évben előre gondolkozom, és ahogy befejeződött pénteken este, már lélekben elkezdtem készülni a 2023-as tornára. Nem véletlenül, mert akkor még frissen éltek bennem az élmények, a jó és a rossz tapasztalatok egyaránt, mi az amin még javítani kell, és mi az ami fejlesztésre szorulhat. Ma úgy érzem a Profi Kupánál a tizenhat csapat száma bőségesen megfelelő, viszont inkább növelném a már említett női tornának a létszámát nyolc-tizenkét csapatra, de akár még a 16 csapat sem elvetett ötlet, és az öregfiúknál szintén hasonló létszám lehet esetleg a megfelelő. Ezt azonban csak akkor lehet megvalósítani, ha előre tudunk tervezni, mivel most a háborús helyzet miatt a bérleti díj nagysága is kérdéses volt, és, hogy egyáltalán ki tudjuk-e bérelni a csarnokot, meglesz-e hozzá a megfelelő anyagi forrás. Nem hiába kellett a belépőjegyeket bevezetni. Hozzáteszem, hogy a Dunaújvárosban ugyanúgy évek óta megrendezésre kerülő Carissa Kupa pontosan ilyen okok miatt maradt el. Ők nem merték felvállalni a megemelt bérleti díjat.