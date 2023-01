Az első komolyabb lehetőségre két percet kellett várni, ekkor Mayer lódult meg a bal szélen, lövését azonban Rinne magabiztosan fogta. Fél perccel később megszerezte a vezetést a Gyergyó, hazai korolyról pattant be a korong, hivatalosam Di Diomete talált be, 0-1. Nem sokáig volt a vendégeknél az előny, Ambrus Csongor villant és egyenlített, 1-1. A hazaiak kihasználatlanul hagytak egy fórt, majd az az öt ellen kiegyenlített játék zajlott a jégen, a harmad derekán Mayer lőhetett kapásból, de csak az oldalhálót találta el. Későb Reiter adta el rossz helyen a pakkot, de szerencsére Sylvestre nem tudott élni a lehetőséggel. Négy perccel a játékrész vége előtt Dobos szerzett korongot, jó helyzetből leadott lövését azonban Rinne védte. Egy perccel később a Gyergyó nem hibázta el a helyzetét, Orban lépett ki és talált be magabiztosan, 1-2.

A második harmadot öt a három ellen kezdhette a FEHA19, a kettős fórral pedig éltek is a játékosok, Zohovs értékesített egy kipattanó, 2-2. Pár perccel később kicsit elcsúszott a fehérvári védekezés, Silló léphetett ki, de a szünetben beállt Zupancic hárítani tudott. Nyolc perc telt el a játékrészből, amikor az erdélyi csapat ismét megszerezte a vezetést, Sylvestre avatta fel Zupancicot, 2-3. Nem tudott érdemi fölénybe kerülni egyik együttes sem, gólt mégis a vendégek szereztek, Vincze talált be közelről, 2-4. Nem törte meg a fehérvári fiatalok a két bekapott gól, mentek előre becsülettel, négy perccel a szünet előtt pedig Rétfalvi közelről kotort be egy lecsorgó korongot, 3-4. Vészemet kapott a FEHA19, és még ebben a harmadban egyenlítettek a kék-fehérek. Rachinskiy távoli lövésénél takartak jól a társak, 4-4. Itt még nem volt vége a gólparádénak, Imre szerzett korongot és csapta be Zupancicot, 4-5.

A záróetapot egy áthúzódó emberelőnnyel kezdte a Fehérvár, de nem sikerült egalizálni. Három perc telt el a harmadból és kettőre növelte előnyét Szilassy Zoltán együttese, Zupancic kapuja előtt pattogott a korong, Vincze találta meg először és közelről a kapuba jutotta a játékszert, 4-6. Gyorsan szépíthettek volna a hazaiak, de nem sikerült kihasználni egy fórt, majd inkább gyergyói lehetőségeket lehetett feljegyezni. A harmad derekán azonban sikerült faragni a különbségen, Mokshantsev harcolt meg a korongért, majd lőtte középről a kapuba, 5-6. A folytatásban mindent megpróbált a FEHA19, de nem sikerült egyenlíteni.

Jegyzőkönyv:



FEHA19 – Gyergyói HK 5-6 (1-2, 3-3, 1-1)

Székesfehérvár, 268 néző. V.: Mach, Németh, Kedves, Fényi S.

FEHA19: Márkus (Zupancic) – Mingazov, Reiter (1), Amrbus Cs 1. Cizas (1), Mokshantsev 1 (2) – Dolinar, Rachinskiy 1, Rétfalvi 1, Zohovs 1, Keceli-Mészáros (1) – Dobmayer, Kóger (1), Balasits, Mayer, Fekete – Dobod, Németh, Farkas, Dézsi. Vezettőedző: Anatoli Bogdanov.

GYHK: Rinne – Haaranen, Kozma, Orban 1, Bodo, Tranca – Marttinen, Imre 1 (1), Sárpátki (2), Sylvestre 1(2), Vincze 2 (1) – Todor (1), Silló (1), Sándor-Székely, Császár, Szigeti – Bíró (1), Di Diomete 1. Vezetőedző: Szilassy Zoltán.

Kiállítások: 2, ill. 12 perc.

Kapura lövések: 36-31.