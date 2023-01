Pedig nagy szükség lett volna keretnek egy önbizalom növelő kupaaranyra, hiszen az elmúlt fordulók nem alakultak túl jól az ICEHL-ben, a három mérkőzéses idegenbeli túráról mindössze egy ponttal tértek haza a kék-fehérek, holott két ellenfél a tabella hátsó régiójába tartozik. Nem csináltak titkot belőle Székesfehérváron, hogy a Magyar Kupa négyes döntőjének a végső győzelem reményében vágott neki a gárda. Az elődöntőben az Újpest ellen kicsit nehezen belelendülve, de végül simán sikerült érvényesíteni a papírformát, 6-1-re nyert a Volán.

A döntőben a Budapest Jégkorong Akadémia jött szembe, a fővárosi együttes pedig nem játszott megilletődötten a Fehérvár ellen, Kangyal Balázs együttese a vezetést is megszerezte az első húsz perc során. A második harmadban azonban sebességet váltott az együttes, és Sarauer, valamint Hári góljával meg is fordították az eredményt a Fejér vármegyeiek, de a megnyugtató előnyt nem sikerült kialakítani. Erre pedig ráfaragott a Volán, hiszen a BJA összeszedte magát és kiegyenlített, majd a gól nélküli hosszabbítás után a büntetők során megnyerte az aranyérmet, a Hydro Fehérvár AV19 számára ezúttal is csak az ezüst jutott.

– Nem akkor lőttük a gólokat amikor kellett volna. 2-1-re vezettünk, megvoltak a lehetőségeink, de nem éltünk ezekkel, valamint sok pontatlanságunk is volt. Mindegy, hogy mit mutat a kapura lövési mutató, nehezen találom a szavakat…– kezdte értékelését lapunknak Erdély Csanád, aki kitért arra is, mennyire lehetett a kurdarc oka az esélyesség – Ha minket ez a nyomás ennyire terhel, akkor nem vagyunk profi sportolók, semmilyen nyomást nem kellett volna éreznünk. Azt gondolom, hogy voltak jó momentumaink a döntőben, amikor jól játszottunk, talán ha a második harmadban még betaláltunk volna, máshogy alakult volna a vége. De nem jött össze és fogalmam sincs miért.

– Gratulálunk az ellenfélnek, jól játszottak. A második harmadban nagy nyomás alá tudtuk helyezni őket, de nem lőttünk több gólt, aztán a harmadik játékrészben nem figyeltünk oda, elmentek szólóba és kiegyenlítettek. Utána jól védekeztek, nem tudtunk betalálni, kicsit ez az egész szezonunkat is jellemzi, nehezen szerzünk gólokat. Jól védekezett a BJA, Farkasnak jó néhány bravúrja volt – foglalta össze a találkozót Stipsicz Bence.

A sebeket nyalogatni nincs sok idő, hiszen nyolc forduló van vissza az ICEHL alapszakaszából, a Fehérvárnak pedig minden pontra szüksége lesz, ha a legjobb hatba akar kerülni.

– Össze kell szednünk magunkat a pénteki bajnokiig. Az élet nem áll meg, attól, hogy ez a hétvége nekünk csalódás volt. Ki kell elemeznünk, hogy miért így sikerült ez a döntő, aztán menni kell tovább, nem szabad sajnáltatni magunkat, komoly megmérettetésünk van még vissza az idei szezonban – tekintett előre Erdély.