Papíron könnyű találkozó várt a Volánra, hiszen az utolsó előtti Ljubljana érkezett a Raktár utcába. Ennek szellemében is kezdtek a kék-fehérek, a második percben Campbell révén meg is szerezték a vezetést. Komoly lehetőségeket szalasztottak el Háriék, ez pedig meg is bosszulta magát, a 18. percben Dodero egalizált. Sőt a második játékrészben Vallerand révén még a vezetést is megszerezték a szlovének. Megrázta magát a Fehérvár és a második harmad végén egy perc alatt kettőt is vágott, először Campbell, majd Leclerc volt eredményes. Az utolsó etap elején igyekezett gyorsan lezárni a kérdéseket a Volán, a 42. percben Németh növelte az előnyt, majd később Erdély büntetőből lőtte meg az ötödik hazai gólt. Bár a második harmad kicsit nehézkes volt, de végül magabiztosan nyert a Hydro Fehérvár AV19, a kék-fehérek továbbra is tapadnak a legjobb hatra.

– Energikus játékot vártunk a hazai csapattól, ugyanakkor mi is készen álltunk. Az első harmadban a kapusunk tartott minket meccsben. Az eredmény is kedvezően alakult az első húsz perc után. Vezettünk, de aztán végül az utolsó öt percben nem tudtunk kitartani. A Fehérvár egész mérkőzésen jól játszott, ők diktálták a tempót, erősek és gyorsak voltak. Sajnos ma nem voltunk elég jók. Akkor lett volna esélyünk, ha a második harmad utolsó öt percében nem kapunk gólt. Akkor egyszerűbb lett volna a harmadik harmadban. Összességében nézve jobbak voltak, és megérdemelték a három pontot – értékelt a találkozó után a vendégek mestere, Mitja Sivic.

– Persze lehetetlen, de ha nem néznénk az eredményjelzőt, mert hát végül is az eredmény számít – nyilatkozta Kevin Constantine, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője. – Szóval ha azt nem nézzük, még akkor is tetszett a játékunk, amikor 1-1 volt az állás. Tetszett, amit láttam. Felkészültünk a mérkőzésre, jó volt az első harmadunk, hihetetlen nagy helyzeteink voltak. Az első játékrész után vezethettünk volna három góllal, és nehéz feldolgozni fejben azt, amikor jól játszol, de az eredmény mégis csak 1-1. De mi kitartottunk, és végül a győzelem is meglett. Ez a mérkőzés mindenképpen a jobbak közé tartozik, a legutóbbiakat is beleértve.