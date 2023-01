Igazán jó szájízzel vonulhattak téli pihenőre decemberben a Vidi női futballistái, hiszen a Szekszárd legyőzésével elléptek a kieső helyekről, s a 12 csapatos tabella kilencedik pozíciójában teletek. Gajdóczi Tibor irányításával nyolc héten át tréningezik a csapat a bajnokság tavaszi rajtja előtt, s a hosszú felkészülést edzőmeccsekkel színesítik.

Gajdóczi Tibor bent akarja tartani a Vidi női csapatát az élvonalban

Fotós: Székelyhidi Balázs / Forrás: molfehervarfc.hu

A Ferencvárost üldöző, a tabella második helyén álló ETO FC Győr volt az első téli ellenfél. A zöld-fehérek a várakozások szerint domináltak a fehérvári, 2x50 perces találkozón. A győriek 5-0-s győzelme ellenére a Vidi lányai számára is hasznos tapasztalatokkal szolgált az összecsapás.

Harc a labdáért

Fotós: Székelyhidi Balázs / Forrás: molfehervarfc.hu

- A győriekkel mindig jó játszani, kulturált futballt játszanak és ők is szívesen meccselnek velünk. Jó felmérő volt ez a mérkőzés, hogy hol is tartunk - értékelt Gajdóczi Tibor, a MOL Fehérvár FC NB I-es női csapatának vezetőedzője. - Igaz, még nagyon az elején járunk a felkészülésnek, a második hete dolgozunk. Az első 50 percre lehet alapozni, a cserék is jól szálltak be. Az az eredmény született, amit vártunk, ennyi van köztünk. Hosszú a felkészülés, nyolc héten át dolgozunk, minden héten egy edzőmeccset is megvívunk. Egy NB II-es ellenfelünk lesz a felkészülés alatt, a többi élvonalbeli. Minden mérkőzésnek meg lesz a maga célja, minél jobb formában szeretnénk folytatni a bajnokságot március 11-én. Kimondottan az a célunk, hogy bennmaradjunk az NB I-ben. Ehhez már megtettük az első lépéseket az őszi szezonban. Tavasszal biztosan nagyon sokat kell még melóznunk. Az eddigi kerettel dolgozunk tovább, azonban a háttérben folynak még egyeztetések, próbálunk erősíteni, de a télen ez nem könnyű. Bízunk a keretben. Azonban a két sérültünk, Székely Zsuzsanna és Pál Melitta ebben a szezonban már nem térnek vissza.

Jánosi Ninetta (balra) a védelem egyik oszlopa

Fotós: Székelyhidi Balázs / Forrás: molfehervarfc.hu

Egy újonc csapatnak a szezon fő feladata, hogy a védelem minél ellenállóbb lenne. Jánosi Ninettára ezért fontos szerep hárul.

- Jó tanulópénz volt az ősz számunkra, megtapasztalhattuk, milyen az NB I közege, tempója. Éreztük, milyen játékerőt képviselnek a csapatok, és láttuk, nekünk miben kell fejlődnünk, mik az erősségeink, melyekre tudunk alapozni. Rutinosabbak vagyunk, jobban tudunk már teher alatt játszani. De természetesen van hova fejlődnünk. Tisztában vagyunk a céljainkkal, ennek megfelelően szeretnénk tavasszal szerepelni - fogalmazott a molfehervarfc.hu-n Jánosi Ninetta, a Vidi védője.