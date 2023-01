Gyergyót HK – FEHA19 2-0 (1-0, 1-0, 0-0)

Gyergyószentmiklós, 1050 néző. V.: Mihai, Filip, André, Gherorghies.

GYHK: Rinne – Haaranen, Marttinen, Bodó 1, Orban (1), Tranca 1 – Saari, Todor, Sárpátki, Sylvestre, Vincze – Imre (1), Kozma, Bíró, Di Diomete, Sándor-Székely – Császár (1), Szigeti. Vezetőedző: Szilassy Zoltán.

FEHA19: Tóth B. – Rachinskiy, Dolinar, Cizas, Mokshantsev, Németh – Mingazov, Reiter, Zohovs, Ambrus Cs., Keceli-Mészáros – Nagy Á., Kóger, Dobos, Dézsi, Fekete – Bajkó, Alapi, Mayer, Farkas, Györffy. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

Kiállítások: 14, ill. 12 perc

Kapura lövések: 34-33.

Lendületesen kezdtek a felek, az első lehetőség a Fehérvár előtt adódott, de Cizas centerezése a kapu előtt üresen érkező Németh mögé érkezett. A túloldalon magához ragadta a kezdeményezést a GYHK, Saari távoli lövésénél kellett Tóthnak résen lennie, de hiába a nagy forgalom a kapu előtt, a portás védeni tudott. Aztán Mingazovot küldték ki a játékvezetők két percre, és bár volt pár meleg pillanat a kapu előtt, Tóth jól tette a dolgát. Hét perc eltelte után már ő is tehetetlen volt, Bodó talált be közelről, 1-0. A folytatásban emberelőnyben is játszhatott a FEHA19, valamint négy a négy ellen is folyt a játék, de hiába akadtak Fejér vármegyei lehetőségek, nem sikerült egyenlíteni.

A második játékrész elején is öt a négy ellen támadhatott Anatoli Bogdanov együttese, és bár Keceli-Mészáros szépen átfűzte magát a gyergyói védelmen, nem sikerült betalálnia, majd öt az öt ellen Bodó lehetőségénél kellett Tóthnak védenie. A harmad derekán egy veszélyes hazai akció után Bíró és Németh akaszkodott össze, mindketten mehettek a büntetőpadra, ahogy a „balhéban” részt vevő Rachinskiy és Di Diomete is. Feketét is kiküldték a bírók, az előnyből pedig betalált a Gyergyó, Tranca volt eredményes, 2-0.

A harmadik játékrész fehérvári lehetőséggel rajtolt el, Fekete és Németh veszélyeztetett, de Rinne résen volt, majd Dolinar lőhetett tiszta helyzetből, de próbálkozása fölé szállt. Kiegyenlített játék zajlott a jégen. A játékrész derekán nagy esélyt kapott a FEHA19, hiszen emberelőnybe kerültek a kék-fehérek, sőt Di Diomete kiállítása után kettős fór következett. Sajnos azonban csak kapuvasig jutottak a vendégek. Nem adta fel a Fehérvár, de a végén egy emberhátrány megpecsételte a fiatalok sorsát. Bár pont nélkül maradt a FEHA19, a mutatott játékra lehet építeni majd a jövőben.